River Plate visita Cuyo para medirse con San Martín de San Juan: hora, TV y formaciones

Por otro lado, San Martín todavía no consiguió victorias desde su vuelta a la Primera División y en seis partidos sólo obtuvo tres empates y tres derrotas. El conjunto dirigido por Raúl Antuña se encuentra en la penúltima posición con solamente tres unidades y tendrá que lidiar con la presión de ganar ante su gente por primera vez. Aunque no dio indicios de su once inicial, el DT no modificaría la formación con la que disputó su último encuentro ante Gimnasia La Plata.