vivo

River Plate recibe a Sarmiento en busca de un triunfo

River Plate recibe a Sarmiento de Junín en el Más Monumental por la fecha 12° del Clausura de la Liga Profesional

River Plate recibe a Sarmiento
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes
Live Blog Post

Así forma Sarmiento:

image

Live Blog Post

Formación del Millonario:

image

Formaciones de River Plate - Sarmiento:

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Agustín de la Cuesta, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Santiago Lencina; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Elián Giménez, Carlos Villalba, Manuel García, Jonatan Gómez, Yair Arismendi; Iván Morales. DT: Facundo Sava.

Datos del partido:

Estadio: Monumental

Árbitro: Sebastián Zunino

Te puede interesar

Gonzalo Montiel, pilar del equipo de Marcelo Gallardo, no podrá estar ante Sarmiento

River Plate y un mar de bajas para jugar ante Sarmiento

Por Redacción Deportes
Rosario Central - River Plate, por Liga Profesional

En una noche al rojo vivo, Rosario Central superó a River Plate

Por Redacción Deportes
Independiente Rivadavia vs. River, semifinal histórica para el fútbol mendocino a través de la Copa Argentina. 

Independiente Rivadavia vs. River Plate por la semifinal de la Copa Argentina: cuándo y dónde se jugaría

Por Redacción Deportes