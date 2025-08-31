River Plate le gana San Martín de San Juan en un Monumental de fiesta

River Plate recibe a San Martín de San Juan en el marco de la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputa en el estadio Monumental de Núñez, con el arbitraje de Darío Herrera.

Y en el arranque el que sorprende es el Santo sanjuanino, que ya intentó dos veces con remates que pasaron cerca del arco defendido por Armani. La cancha está rápida por las intensas lluvias de las últimas horas y la visita se siente más cómoda en ese contexto.

Sin embargo, la más clara llegó antes de los 7': Bustos ganó sobre la derecha y lanzó un centro llovido al segundo palo, por donde Quintero llegó para cabecear mal y desviado.

El encuentro fue creciendo en vértigo e Ignacio Puch reventó el palo izquierdo de Armani tras una corrida en diagonal. River sufre la verticalidad de San Martín (SJ).

AVISÓ RIVER con un cabezazo alto de Juanfer Quintero

Y en la contra, Lencina apareció para desatar el festejo local y devolver el liderazgo al Millonario. El juvenil aprovechó una pelota en el área sanjuanina y no lo desaprovechó.

EL PALO SALVÓ A RIVER Zapatazo de Maestro Puch al poste

RIVER SE PUSO EN VENTAJA Media vuelta de Santiago Lencina y zurdazo para el 1-0 ante San Martín de San Juan



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 31, 2025

Y a los 20', River volvió a imponer condiciones y amplió la diferencia. Salas guapeó y definió cruzado para establecer la verdadera diferencia de jerarquía entre unos y otros. River no tuvo que generar demasiado para mandar en el encuentro. La visita en cambió, despilfarró una clara y lo lamentó.

¡QUÉ GOLAZO HICISTE, SALAS!



El delantero de River dejó en el camino a un defensor y sacó un remate cruzado para el 2-0 ante San Martín SJ



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 31, 2025

Los goles le dieron tranquilidad al Millonario, que comenzó a controlar el partido sin grandes inconvenientes. Más allá del flojo partido que está haciendo Quintero, en ofensiva, el elenco de Gallardo es mucho para la débil defensa sanjuanina.

Si algo tiene este equipo de Marcelo Gallardo es la sabiduría para entender por donde pasa el encuentro. Con la ventaja, se hizo de la tenencia y la administró sin apuro, buscando por donde poner en apuros a la defensa visitante. Y desde esa perspectiva, generó nuevas situaciones que no tuvieron buen final por la falta de puntería. Mientras, el Verdinegro intentó ser algo más que un mero "partenaire", pero no lo consiguió.

El equipo del entrenador Marcelo Gallardo viene de vencer 4-3 en los penales a Unión de Santa Fe, el pasado jueves en Mendoza tras el 0-0 en el tiempo reglamentario, por los octavos de final de la Copa Argentina. Al Millonario le costó el trámite y, al igual que contra Libertad de Paraguay en Copa Libertadores, el arquero Franco Armani volvió a agigantarse para darle el boleto a la próxima instancia.

River Plate - Franco Armani

En relación con lo que fue esta trabajada victoria por penales ante Unión, el director técnico solo mantendría como titular al mencionado Armani, y al defensor Lautaro Rivero. A estos dos se le pueden sumar Lucas Martínez Quarta y el colombiano Kevin Castaño que pelean un lugar con el chileno Paulo Diaz y Juan Cruz Meza, respectivamente.

Por su parte, el equipo de Leandro Romagnoli viene de ganarle 1-0 a Gimnasia La Plata, el pasado sábado en condición de local, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura. Si bien los cuyanos se encuentran dentro de los puestos de playoffs con ocho puntos, los ojos de los sanjuaninos están puestos en la tabla anual y la de promedios donde se encuentran últimos en ambas.

River Plate - Unión River Plate - Unión, por Copa Argentina Copa Argentina

Probables formaciones de River Plate - San Martín:

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Matías Galarza, Juan Portillo, Kevin Castaño o Juan Cruz Meza; Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio.DT: Marcelo Gallardo.

San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Caseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Pablo García, Nicolás Watson, Marco Iacobellis, Sebastián González, Santiago Salle; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Datos del partido:

Estadio: Más Monumental

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Germán Delfino

Hora: 19.15

TV: TNT Sports.

Minuto a minuto y estadísticas: