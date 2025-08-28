River Plate empata con Unión de Santa Fe por la Copa Argentina

El Estadio Malvinas Argentinas vuelve a ser sede de un partido importante del fútbol local. El máximo recinto de la provincia es el escenario para el duelo de octavos de final de la Copa Argentina entre River Plate y Unión de Santa Fe.

ST: 23' Acuña se internó en el área y recibió un pase filtrado de Quintero, metió centro rasante y Montiel fue tomado de la camiseta para evitar el gol. Era penal, en la más clara de la noche
ST: 20' Gran remate de Mauro Pittón tras un rebote, y Armani despejó
ST: 14' Marcos Acuña recibió abierto, enganchó y sacó un zurdazo que rozó el travesaño
ST: 13' Salas abrió para Montiel y fue a buscar el centro, para finalizar con un cabezazo incómodo y desviado
ST: 11' Unión la movió con clase, Palacios tiró un centro peligroso que se le escapó a Armani y Fragapane no pudo mandarla a guardar
ST: 9' Del Blanco se animó a probar desde lejos, aunque sin puntería
ST: 6' River respondió con un disparo cruzado de Nacho Fernández que se fue ancho
ST: 5' Cambio de frente para Tarragona, que la paró con el pecho y remató desviado
Arrancó el complemento
Final del primer tiempo
PT: 42' Gran contra de Unión, Martínez la condujo y la terminó con un remate que pasó a centrímetros del palo
PT: 8' Centro de Castaño, Galoppo llegó para desviarla, y el arquero tapó
Empezó el partido
Formaciones confirmadas:
El Millonario fue amo y señor de la posesión del balón durante la primera mitad. La movió con paciencia por todo el ancho del terreno, y obligó al Tatengue a correr de atrás para intentar recuperar. Pérez, Castaño y Fernández, los más activos.

La búsqueda del equipo de Gallardo para romper el cero fue aprovechar cada espacio generado por el manejo de la pelota, como así también los que fabricaron Sebastián Driussi y Maximiliano Salas con las diagonales y la rotación constante.

River Plate - Maxi Salas Sin embargo, River equivocó en lo más importante: el último toque. Por eso, la única chance clara que pudo crear fue a los 8’, a través de un centro de Kevin Castaño y el desvío de Giuliano Galoppo por el centro del área. Salas casi tuvo un mano a mano, pero Tagliamonte apuró la salida y desactivó el peligro.

Unión, por su parte, intentó aprovechar la contra y depositó sus esperanzas en Mauricio Martínez, que a los 42’ condujo con tiempo y espacio, enganchó ante su marcador y sacó un remate que se perdió por unos pocos centímetros.

River Plate - Gonzalo Montiel River Plate enfrenta a Unión en Mendoza La segunda etapa fue distinta. El elenco de Santa Fe se animó a disputar la pelota en cada sector del campo, y ganó en agresividad por la tarea de su línea de volantes. Así, el trámite se rompió y las chances llegaron por ambos bandos. Unión tuvo desvió remates a través de Tarragona, y Del Blanco desde tres cuartos de campo, y exigió la respuesta de Franco Armani ante el intento de Mauro Pittón tras capturar un rebote. River, por su parte, avisó con un disparo de Nacho Fernández que se fue ancho y otro de Acuña que rozó el travesaño, además de un cabezazo incómodo de Salas. Montiel cayó en el área, y River Plate pidió penal: Embed EL PENAL QUE RECLAMÓ RIVER



A Montiel lo agarraron en el área e inmediatamente todo el plantel Millonario le pidió al árbitro que cobre penal contra Unión. #CopaArgentinaEnTyCSports



A los 20', llegó la polémica de la noche. Acuña se internó en el área, recibió un pase filtrado de Quintero, y metió centro rasante, y Montiel fue tomado de la camiseta cuando se disponía a mandarla a guardar. Pareció penal, no cobrado por el árbitro.