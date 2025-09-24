River Plate empata con Palmeiras y se complica para forzar la hazaña en la Copa Libertadores

River Plate debe dar vuelta un 2-1 en contra en Brasil, al disputar la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, en un encuentro que se lleva a cabo en el estadio Allianz Parque y que clasificará al ganador a las semifinales del torneo más importante del continente.

Live Blog Post ST: 12' Salida larga para Maxi Salas, que enganchó ante dos rivales y definió al segundo palo. La pelota se fue por poco Live Blog Post ST: 6' Empató Palmeiras. Vitor Roque aprovechó el rebote de Armani tras el centro y un cabezazo propio, la mandó a guardar Embed ¡VITOR ROQUE MARCÓ EL 1-1 DE PALMEIRAS Y PONE 2-1 ARRIBA LA SERIE VS. RIVER!Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan PremiumDisfrutá de la experiencia #Multicam pic.twitter.com/J4nqlEPwU5 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2025 Live Blog Post Comenzó el complemento Live Blog Post Final del primer tiempo Live Blog Post PT: 46' Gran jugada colectiva de River, Castaño perdió el mano a mano ante el arquero, y en la continuidad Salas probó muy cerca del ángulo Live Blog Post PT: 26' Malas noticias para River. Portillo tuvo que salir lesionado, ingresó en su lugar Enzo Pérez Live Blog Post PT: 13' Córner al segundo palo, Murilo cabeceó y entre Armani y un defensor despejaron el peligro Live Blog Post PT: 7' ¡Golpeó River! Tiro libre de Quintero a la cabeza de Salas, que anticipó en la puerta del área chica para convertir el 1 a 0 Embed ¡¡GOL DE RIVER!! ¡¡MAXI SALAS MARCÓ EL 1-0 EN BRASIL Y PONE 2-2 LA SERIE VS. PALMEIRAS!!Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan PremiumDisfrutá de la experiencia #Multicam pic.twitter.com/UtTglmLjWF — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2025 Live Blog Post PT: 2' Gran remate de Piquerez que Armani repelió con un rebote largo Live Blog Post ¡Empezó el partido! Live Blog Post Así va Palmeiras: image Live Blog Post Formación confirmada de River Plate: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Galoppo, Portillo, Castaño, Quintero, Fernández; Salas. El planteo del Muñeco resultó de entrada, y le permitió no pasar demasiados sobresaltos en el arco propio. Pobló la mitad de cancha con hombres que mezclan corte con creación, y los colocó bien cerca de la línea de defensores. Así, le quitó espacios al Verde y custodió el cero. No cambió demasiado con la lesión de Portillo a los 25 minutos, uno de los mejores, y el ingreso del capitán y referente Enzo Pérez, que esperó su chance desde el banco de suplentes.

A tal punto le resultó, que durante los 45 minutos iniciales el local sólo contó con dos chances claras para abrir el marcador: un buen disparo de Piquerez, y un córner al segundo palo que encontró la cabeza de Murilo. En ambas, la figura de Franco Armani se agigantó para ahogar el grito. Fue lo único del equipo de Abel Ferreira.

Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium

Disfrutá de la experiencia #Multicam pic.twitter.com/UtTglmLjWF — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2025 De mitad de cancha para adelante, River dejó suelto a Maximiliano Salas para que corra por todo el frente de ataque, y trató de nutrirlo con el buen pie y panorama de Juan Fernando Quintero. Si bien no tuvo mucho éxito en el trámite, de la conexión entre ambos llegó el ansiado gol para igualar la serie. Fue a los 7', con el tiro libre puesto como con la mano del colombiano para la cabeza del delantero, que apareció en la puerta del área chica para el festejo.

La otra ocasión con la que contó el Millonario en la primera mitad ocurrió sobre el cierre de la misma, cuando tras una excelente jugada colectiva Castaño perdió el mano a mano ante el arquero, y en la continuidad Salas probó con un disparo que pasó muy cerca del ángulo.

Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium

Disfrutá de la experiencia #Multicam pic.twitter.com/J4nqlEPwU5 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2025 El complemento no empezó bien para el elenco argentino. Palmeiras finalmente encontró la llave para generar peligro, y no la dejó pasar. A los 6', un centro al segundo palo encontró el cabezazo de Vitor Roque para provocar el rebote de Armani, y que posteriormente el propio número 9 la mande a guardar. Minuto a minuto y estadísticas: Embed