River Plate empata con Palmeiras y se complica para forzar la hazaña en la Copa Libertadores

El Millonario iguala 1 a 1 ante el Verdão en el estadio Allianz Parque, por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes
Live Blog Post

ST: 12' Salida larga para Maxi Salas, que enganchó ante dos rivales y definió al segundo palo. La pelota se fue por poco

Live Blog Post

ST: 6' Empató Palmeiras. Vitor Roque aprovechó el rebote de Armani tras el centro y un cabezazo propio, la mandó a guardar

Live Blog Post

Comenzó el complemento

Live Blog Post

Final del primer tiempo

Live Blog Post

PT: 46' Gran jugada colectiva de River, Castaño perdió el mano a mano ante el arquero, y en la continuidad Salas probó muy cerca del ángulo

Live Blog Post

PT: 26' Malas noticias para River. Portillo tuvo que salir lesionado, ingresó en su lugar Enzo Pérez

Live Blog Post

PT: 13' Córner al segundo palo, Murilo cabeceó y entre Armani y un defensor despejaron el peligro

Live Blog Post

PT: 7' ¡Golpeó River! Tiro libre de Quintero a la cabeza de Salas, que anticipó en la puerta del área chica para convertir el 1 a 0

Live Blog Post

PT: 2' Gran remate de Piquerez que Armani repelió con un rebote largo

Live Blog Post

¡Empezó el partido!

Live Blog Post

Así va Palmeiras:

image
Live Blog Post

Formación confirmada de River Plate: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Galoppo, Portillo, Castaño, Quintero, Fernández; Salas.

El planteo del Muñeco resultó de entrada, y le permitió no pasar demasiados sobresaltos en el arco propio. Pobló la mitad de cancha con hombres que mezclan corte con creación, y los colocó bien cerca de la línea de defensores. Así, le quitó espacios al Verde y custodió el cero. No cambió demasiado con la lesión de Portillo a los 25 minutos, uno de los mejores, y el ingreso del capitán y referente Enzo Pérez, que esperó su chance desde el banco de suplentes.

A tal punto le resultó, que durante los 45 minutos iniciales el local sólo contó con dos chances claras para abrir el marcador: un buen disparo de Piquerez, y un córner al segundo palo que encontró la cabeza de Murilo. En ambas, la figura de Franco Armani se agigantó para ahogar el grito. Fue lo único del equipo de Abel Ferreira.

Centro de Quintero, gol de Salas para River Plate:

De mitad de cancha para adelante, River dejó suelto a Maximiliano Salas para que corra por todo el frente de ataque, y trató de nutrirlo con el buen pie y panorama de Juan Fernando Quintero. Si bien no tuvo mucho éxito en el trámite, de la conexión entre ambos llegó el ansiado gol para igualar la serie. Fue a los 7', con el tiro libre puesto como con la mano del colombiano para la cabeza del delantero, que apareció en la puerta del área chica para el festejo.

La otra ocasión con la que contó el Millonario en la primera mitad ocurrió sobre el cierre de la misma, cuando tras una excelente jugada colectiva Castaño perdió el mano a mano ante el arquero, y en la continuidad Salas probó con un disparo que pasó muy cerca del ángulo.

El complemento no empezó bien para el elenco argentino. Palmeiras finalmente encontró la llave para generar peligro, y no la dejó pasar. A los 6', un centro al segundo palo encontró el cabezazo de Vitor Roque para provocar el rebote de Armani, y que posteriormente el propio número 9 la mande a guardar.

Minuto a minuto y estadísticas:

