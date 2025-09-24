River Plate empata con Palmeiras y se complica para forzar la hazaña en la Copa Libertadores

A tal punto le resultó, que durante los 45 minutos iniciales el local sólo contó con dos chances claras para abrir el marcador: un buen disparo de Piquerez, y un córner al segundo palo que encontró la cabeza de Murilo. En ambas, la figura de Franco Armani se agigantó para ahogar el grito. Fue lo único del equipo de Abel Ferreira.
Centro de Quintero, gol de Salas para River Plate:
¡¡GOL DE RIVER!! ¡¡MAXI SALAS MARCÓ EL 1-0 EN BRASIL Y PONE 2-2 LA SERIE VS. PALMEIRAS!!
De mitad de cancha para adelante, River dejó suelto a Maximiliano Salas para que corra por todo el frente de ataque, y trató de nutrirlo con el buen pie y panorama de Juan Fernando Quintero. Si bien no tuvo mucho éxito en el trámite, de la conexión entre ambos llegó el ansiado gol para igualar la serie. Fue a los 7', con el tiro libre puesto como con la mano del colombiano para la cabeza del delantero, que apareció en la puerta del área chica para el festejo.
La otra ocasión con la que contó el Millonario en la primera mitad ocurrió sobre el cierre de la misma, cuando tras una excelente jugada colectiva Castaño perdió el mano a mano ante el arquero, y en la continuidad Salas probó con un disparo que pasó muy cerca del ángulo.
¡VITOR ROQUE MARCÓ EL 1-1 DE PALMEIRAS Y PONE 2-1 ARRIBA LA SERIE VS. RIVER!
El complemento no empezó bien para el elenco argentino. Palmeiras finalmente encontró la llave para generar peligro, y no la dejó pasar. A los 6', un centro al segundo palo encontró el cabezazo de Vitor Roque para provocar el rebote de Armani, y que posteriormente el propio número 9 la mande a guardar.
Minuto a minuto y estadísticas:
