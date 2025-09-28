vivo

River Plate empata ante Deportivo Riestra en el Monumental

River Plate iguala 1 a 1 con Deportivo Riestra en el Más Monumental, en un choque que podría darle la cima de la Liga Profesional.

River Plate enfrenta a Deportivo Riestra en el Monumental
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

River Plate recibe este domingo a Deportivo Riestra, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita arrebatarle a su rival la primera posición en la Zona B.

Live Blog Post

PT: 24' Gol de River. Centro de Acuña, la defensa despejó y Galoppo la mandó a guardar. 1 a 1

Live Blog Post

PT: 23' Paulo Díaz entró por detras en un córner, y tiró desviado con el arco a su merced

Live Blog Post

PT: 16' Quintero recibió por la medialuna del área, y remató alto

Live Blog Post

PT: 16' Quintero centró para Salas, que disparó y exigió la respuesta del arquero

Live Blog Post

PT: 14' Centro de Sansotre que pasó muy cerca del ángulo, perdiéndose por poco

Live Blog Post

PT: 11' Tiro de esquina de Monje, Alonso ganó en las alturas y venció a Armani. 1 a 0 arriba Riestra

Live Blog Post

PT: 7' Tiro libre de Quintero que tapó Arce sin problemas

Live Blog Post

Empezó el partido

Live Blog Post

Los once de River Plate:

image

Live Blog Post

Formación del Malevo:

image

Probables formaciones de River Plate - Deportivo Riestra:

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonathan Goitía, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Datos del partido:

Estadio: Más Monumental

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Lucas Novelli

Goles: PT: 11' Antony Alonso (DR), 24' Giuliano Galoppo (RP)

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

