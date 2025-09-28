River Plate empata ante Deportivo Riestra en el Monumental

River Plate recibe este domingo a Deportivo Riestra, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita arrebatarle a su rival la primera posición en la Zona B.
River Plate iguala 1 a 1 con Deportivo Riestra en el Más Monumental, en un choque que podría darle la cima de la Liga Profesional.
18:26
18:25
18:18
18:18
18:15
18:13
18:09
18:01
17:41
17:40
River Plate recibe este domingo a Deportivo Riestra, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita arrebatarle a su rival la primera posición en la Zona B.
River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonathan Goitía, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.
Estadio: Más Monumental
Árbitro: Pablo Echavarría
VAR: Lucas Novelli
Goles: PT: 11' Antony Alonso (DR), 24' Giuliano Galoppo (RP)