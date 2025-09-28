Racing Club e Independiente de Avellaneda empatan en el clásico del domingo

Racing enfrenta este domingo en el Cilindro a Independiente de Avellaneda, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en la que será una nueva edición del Clásico de la ciudad. El encuentro se disputa con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

ST: 11' Cabral se encendió, dejó en el camino a dos rivales para que Cambeses la despeje. En el rebote Montiel remató, y sobre la línea la despejó Martirena

Comenzó el complemento

Final del primer tiempo

PT: 46' Disparo de Vergara desviado

PT: 43' Córner al segundo palo, cabezazo apenas afuera de Santiago Sosa

PT: 39' De un lateral al área, Freire despejó corto y Almendra remató desviado

PT: 21' Centro al segundo palo, ni Montiel ni Pussetto pudieron darle en pleno y Pardo la reventó para evitar el primero

PT: 20' Pardo la tiró larga para la diagonal de Maravilla Martínez, que se metió en el área y remató al cuerpo de Rodrigo Rey

PT: 13' Almendra tocó con Rojas, que tiró un gran centro para el cabezazo desviado de Vergara

PT: 1' Antes del minuto, Rey salió lejos y Zabala despejó sobre la línea el disparo de Conechny, en el rebote Almendra la tiró desviada

Comenzó el partido

Formación del Rojo: Rey; Vera, Lomónaco, Freire, Zabala; Loyola, Cedrés; Montiel, Cabral, Abaldo; Pussetto.

Los once de Racing: Cambeses; Martirena, Pardo, Colombo, Rojas; Zuculini, Sosa, Almendra; Vergara,Martínez, Conechny.

Racing salió muy enchufado, y antes del minuto ya había generado dos situaciones muy claras. En la primera posesión del local, Rey salió lejos a cortar un centro, y Zabala tuvo que terminar despejando sobre la línea el disparo de Tomás Conechny, mientras que en el rebote Almendra la tiró desviada.

La superioridad no sólo se dio por la intensidad característica del equipo de Gustavo Costas, sino también por la influencia positiva de Santiago Sosa, Bruno Zuculini y Agustín Almendra, que se hicieron amos y señores de la mitad del terreno, quitándole el balón a los creativos de Independiente y pisando el área contraria. Mientras Sosa contó con un cabezazo desviado, el exBoca avisó con otros dos disparos sin puntería.

El Rojo casi no jugó en campo de Racing. Si bien Quinteros intentó poblar el medio con los habilidosos Cabral, Montiel, y Abaldo, ninguno de ellos gravitó. Por eso mismo, en todo el primer tiempo, sólo se aproximó cuando ni Montiel ni Pussetto pudieron darle en pleno al balón, y Pardo la reventó para evitar el gol seguro. Nada más.

Datos del partido:

Estadio: Cilindro de Avellaneda

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Cambios: ST: 00' I. Rodríguez por Almendra (R)

Datos del partido: Estadio: Cilindro de Avellaneda Árbitro: Nicolás Ramírez VAR: Héctor Paletta Cambios: ST: 00' I. Rodríguez por Almendra (R)