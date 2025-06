Qué dice el la astrología y el tarot sobre el debut de Boca en el Mundial de Clubes

Embed "BOCA Y RIVER VAN A GENERAR QUILOMBO"



Giorgio Armas, astrólogo de Boca, habló con Olé en la previa del debut de los equipos argentinos en el Mundial de Clubes y advirtió que "no vamos a ser la cenicienta"



@ramiroscandolo pic.twitter.com/Orpgva20yz — Diario Olé (@DiarioOle) June 15, 2025

Sobre el Xeneize el tarotista agregó, en diálogo con Olé: "Boca no le pudo ganar a Lanús, River perdió con Platense, pero cuando nos enfrentamos a equipos más grandes, con solar diferente, eso es mutable. Sale algo lindo, hay una linda fricción, es diferente, nos crecemos porque es el escudo, es la herencia astrológica de los clubes, Boca, River. Entonces es otra cosa, es diferente".

¿Qué papel jugarán los sudamericanos en el Mundial de Clubes? Armas, al respecto, sentenció: "No vamos a ser la cenicienta, vamos a generar quilombo. OK para poder lucharla y pelearla. No, no, no nos vamos a ir de compras a Estados Unidos. Y decir que los equipos argentinos, los equipos de este continente pueden hacer un poco de un poco de lío en el Mundial de Clubes"