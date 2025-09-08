vivo

Primera Nacional: En Mar del Plata, Deportivo Maipú y Alvarado empataron sin goles

En un partido sin brillo y deslucido, el Cruzado se trajo un punto desde la "Feliz", tras igualar frente al Torito, en uno de los partidos correspondiente a la fecha 30 de la zona A de Primera Nacional.

Marcelo Eggel una de las figuras&nbsp; en el duelo disputado en Mar del Plata entre el Cruzado y el Torito.
    Los Andes | Sergio Faria
    Por Sergio Faria

    Alvarado y Deportivo Maipú igualaron 0 a 0 , en un encuentro correspondiente a la fecha 30 de la Zona A de la Primera Nacional. El partido se disputa en el estadio José María Minella, con el Cruzado como claro dominador hasta el momento.

    A los 10 minutos del primer tiempo, Emiliano Ozuna ingresó en lugar de Rubens Sambueza, quien debió salir lesionado. El histórico y emblemático jugador dejó el campo por sus propios medios, pero con evidentes molestias en su pierna izquierda.

    Deportivo Maipú
    El Cruzado juega un partido clave frente al Torito marplatense cuando solo restan 4 fechas para que concluya el certamen.

    Como llegan

    El Torito, urgido por salir del fondo de la tabla, fue quien tomó la iniciativa en los primeros minutos, aunque sin profundidad ni claridad, y no logró inquietar el arco defendido por Ignacio Pietrobono.

    Con el correr de los minutos, y a medida que creció la figura de Marcelo Eggel, el Botellero adelantó sus líneas y comenzó a generar peligro. La primera llegada clara fue para Franco Saccone, quien conectó de cabeza pero no pudo convertir.

    Poco después, Mirko Bonfigli sacó un potente remate desde fuera del área que se estrelló contra el vértice del arco defendido por Gómez Riga. Minutos más tarde, el arquero local protagonizó una salvada insólita: tras un córner desde la derecha ejecutado por Marcelo Eggel, la pelota lo impactó en la cabeza de manera accidental, evitando así lo que pudo haber sido la apertura del marcador para Maipú.

    El equipo dirigido por Alexis Matteo viene de bajar al puntero, Madryn.

    Alvarado intentó aprovechar los espacios que fue dejando Maipú, pero no logró generar peligro ni con Miori ni con Susvielles. En defensa, la dupla central conformada por Paredes y De La Reta se mostró firme y segura, controlando sin mayores sobresaltos.

    Las formaciones

    Alvarado: Emmanuel Gómez Riga; Facundo Ardiles, Brian Blasi, Agustín Irazoque y Agustín Aleo; Julián Ascacibar, Matías Mansilla, Agustín Bolívar, Juan Gobetto y Facundo Russo; Marco Miori y Joaquín Susvielles. DT: Marcelo Vásquez.

    Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aarón Agüero, Juan Pablo De la Reta; Marcelo Eggel, Matías Villarreal, Mirko Bonfigli y Rubens Sambueza; Franco Saccone y Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo.

    Cambios: ST: En el inicio, Facundo Russo por Ascacíbar(A), 15' Ivan Sandoval por Saccone (M) 16' Thomas Amilivia (M) y Cristian Gorgerino por Aleo (A), 21' Matías Pérez por Bolívar (A), 31' Tomás Silva por Ozuna (M), Lucas Faggioli por Bonfigli (M), 33' Tomás Bolzicco por Mansilla (A)

    Estadio: JoséMaría Minella

    Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

