Primera Nacional: Gimnasia y Esgrima le gana 2 a 0 a Chaco For Ever

Gimnasia y Esgrima es más líder que nunca de la zona B de Primera Nacional. Con un gol de Brian Ferreyra, el Lobo supera a Chaco For Ever, en el estadio Víctor Legrotaglie, en uno de los encuentros correspondiente a la novena fecha.

Por ambos laterales Chaco For Ever se vio superado y no lograba contrarrestar el avance mensana, que generó los espacios para llegar con claridad al arco de Canuto.

Un deborde por el sector derecho de Nacho Antonio terminó en un remate de Rodríguez Puch que intentó tapar el arquero. El rebote le quedó al goleador y que desde el piso le puso su sello a una nueva tarde de domingo y el puntero pasó a ganar 1 a 0.

Chaco For Ever no pudo asimilar el golpe y unos minutos más tarde, Nadalín se proyectó por derecha y Lencini no pudo anticipar y se salvó el equipo norteño. Lencioni desde afuera probó y volvió a exigir a Canuto.

El Lobo tenía espacios para desplegar todo su repertorio y asociaciones. De a poco se acomodó Chaco, pero no generó situaciones y llegó con algun remate aislado.

Gimnasio en los últimos minutos de la primera etapa recuperó el ritmo un pelotazo largo para Ferreyra, quien bajó de cabeza un balón en la media luna del área grande para Lencioni, que sacó un remate de zurda impecable. El balón se le coló junto al segundo palo a Facundo Canuto.

Era el 2 a 0 y el Legrotaglie estalló en una fiesta, no solo por la ventaja sino por la notable exposición en el juego de Gimnasia, que sigue deleitando.

Formaciones

Gimnasia y Esgrima: Lautaro Petruchi, Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Facundo Lencioni, Jeremías Rodríguez Puch; Brian Andrada y Brian Ferreyra. DT: Ezequiel Medrán.

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Maximiliano Romero, David Valdez, Gino Barbieri, Mathías Silvera; Juan Manuel Carrizo, Santiago Úbeda, Brandon Obregón, Robertino Seratto; Leonardo Marinucci y Matías Romero. DT: Ricardo Pancaldo.

Estadio: Víctor Legrotaglie

Arbitro: Bruno Amiconi