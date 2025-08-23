Primera Nacional: Gimnasia y Central Norte igualan en Salta sin goles

En el estadio Padre Ernesto Martearena, Gimnasia y Esgrima de Mendoza empata sin goles con Central Norte de Salta al término del primer tiempo, en uno de los encuentros correspondientes a la 28ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

El Lobo mendocino, actual puntero de la zona y que viene de un triunfo clave en casa, fue el claro protagonista de los primeros 45 minutos. Desde el arranque se plantó con presión alta, manejando la pelota en campo rival y controlando el ritmo de juego desde la mitad de cancha, con buen trabajo de Ignacio Antonio, Barboza y Torres, que lograron empujar al equipo salteño contra su propio arco.

image Franco Saavedra una de las piezas fundamentales defensivas en el Lobo. PrensaGyE Central Norte, optó por cederle la iniciativa al conjunto visitante y replegarse con una línea de cinco defensores, buscando salir de contra. Sin embargo, esa estrategia no logró incomodar a Gimnasia, que mantuvo el control del balón pero tuvo dificultades para romper la última línea rival y generar peligro real.

La situación más clara fue para el equipo de Broggi, nació cuando Saavedra anticipó un balón mitad de cancha y lanzó un contragolpe que finalizó con Lencioni habilitando a Torres, quien entró por derecha, pisó el área y sacó un remate que se fue apenas desviado, rozando la parte exterior de la red.

image Tras un primer tiempo muy flojo, Gimnasia jugó muy bien en el complemento frente a Almirante Brown a quien terminó dándole el partil Gentileza Pese al dominio y de posesión, a Gimnasia le costó asociar con claridad a sus volantes y delanteros. El juego se lateralizó demasiado, algo que favoreció a los salteños. Es que la solidez defensiva de Regules, González y Sánchez.

El local, apostó a salidas rápidas buscando sorprender, pero la falta de compañía para Álvez y Tisera hizo que esas intentonas se diluyeran y nunca inquietaron al arquero Lautaro Petruchi. Las Formaciones Central Norte: Enzo Vázquez; Iván Regules, Cristian González, Tomás Berra, Matías Sánchez, Joaquín Vaquero; Gianluca Mancuso, Maximiliano Ribero, Gonzalo Alvez, Diego Ledesma y Franco Tisera. DT: Pablo Fornasari. Gimnasia de Mendoza: Lautaro Petruchi; Ismael Cortéz, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Joel Barboza, Ignacio Antonio, Federico Torres, Facundo Lencioni; Nicolás Ferreyra y Nicolás Servetto. DT: Ariel Broggi. Cambios: ST: 11' Mario Galeano por Servetto (G), Luciano Cingolani por Torres (G); 12' Emiliano Blanco por Tisera (CN), Matías Moravec por Vaquero (CN) Estadio: Padre Martearena Árbitro: Gonzalo Pereira