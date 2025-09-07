Primera Nacional: En el parque, el Lobo mendocino y el jujeño igualan sin goles

Con un excepcional marco de público en el Victor Legrotaglie, Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Gimnasia de Jujuy, empatan sin goles en un verdadero partidazo correspondiente a la fecha 30 de la Primera Nacional . El encuentro cuenta con el arbitraje de Brian Ferreyra.

Será un duelo de titanes. Una final anticipada, si se quiere, entre el Lobo mendocino y el jujeño , a quienes apenas los separa un punto en la tabla de posiciones. Es, sin dudas, uno de los choques más esperados de la temporada, que puede comenzar a definir la zona y las aspiraciones de cada equipo, cuando restan solo cuatro fechas para la conclusión de la fase regular, previa a la gran final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

Por eso, no es un partido más para ninguno. El ganador (si lo hay) no solo se afirmará en lo más alto, sino que además llegará fortalecido a la recta final del campeonato.

En el encuentro de ida, el Lobo jujeño se impuso y le cortó el invicto al conjunto mendocino, que en aquel entonces era dirigido por Ezequiel Medrán . Hoy, con el torneo entrando en su etapa decisiva, los norteños llegan con apenas un punto de ventaja y vienen de ganarle 1 a 0 a Central Norte.

El Lobo quiere y necesita volver a festejar en casa, no solo para asegurarse el liderazgo sino para recuperar la solidez ofensiva.

Desde la llegada de Ariel Broggi, Gimnasia y Esgrima atravesó todos los estados en apenas unas semanas. Pasó de liderar la zona con cuatro triunfos consecutivos (que ilusionaron a todo el pueblo mensana) a sufrir dos derrotas al hilo, que encendieron algunas alarmas. En su última presentación, logró un trabajado empate (1 a 1) frente a Nueva Chicago y rescató un punto valioso.

Quien fue dado de alta tras una dura lesión y estaría en el banco de suplentes, es el pibe de la casa: Nico Romano.

El Lobo mendocino pasó, casi sin escalas, de la efectividad a la falta de eficacia. Pero esta tarde tendrá la posibilidad de reacomodarse en casa frente a un rival directo en la lucha por el ascenso. No será una parada sencilla, pero tampoco imposible. A esta altura del torneo, todos muestran alguna cuota de irregularidad.

Ariel Broggi contará con todo el plantel a disposición y no realizaría modificaciones respecto al último partido.

Quien fue dado de alta y se sumaría al banco de suplentes, es Nicolás Romano. El delantero sufrió rotura de ligamentos hace 8 meses de la que ya se encuentra recuperado.

Mientras que, el Albiceleste llega con cuatro bajas a Mendoza: Nicolás Dematei, Emiliano Endrizzi llegaron al límite de amonestaciones. Mientras que, Franco Maidana vio la roja frente a Central Norte. La duda es el capitán, Guillermo Cosaro, que en el último partido se retiró lesionado.

Las probables formaciones Gimnasia de Mendoza vs Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Mendoza: Lautaro Petruchi; Ismael Cortez,Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Nicolás Servetto o Mario Galeano, Brian Ferreyra. DT: Ariel Broggi.

Gimnasia de Jujuy: Milton Álvarez; Bruno Palazzo, Guillermo Cosaro o Sebastián Sánchez, Diego Fores López, Matías Noble; Santiago Camacho, Hugo Soria, Maximiliano Casa, Francisco Molina; Alejandro Quintana o Cristian Menéndez y Gustavo Fernández. DT: Matías Módolo.

Hora: 14.15

Estadio: Víctor Legrotaglie

Árbitro: Brian Ferreyra

TV: TyC Sports y TyC Sports Play