vivo

Primera Nacional: Deportivo Maipú y Alvarado igualan sin goles

En un encuentro correspondiente a la fecha 30 de la zona A de Primera Nacional, el Cruzado visitará esta tarde al equipo de Mar del Plata, que marcha último en la tabla.

El Cruzado en un partido clave frente al Torito marplatense de cara a lo que resta del certamen.
    Los Andes | Sergio Faria
    Por Sergio Faria

    Tras su gran triunfo frente al puntero de la Zona A, Deportivo Maipú buscará estirar su buen momento cuando este lunes, desde las 15, visite a Alvarado de Mar del Plata, en uno de los partidos que cerrará la fecha 30 de la Primera Nacional. El encuentro contará con el arbitraje de Gastón Monsón Brizuela y será transmitido por TyC Sports Play.

    El Cruzado viene de conseguir una victoria clave en su última presentación como local, donde se impuso por 2 a 0 ante el líder Deportivo Madryn, que llegó a Mendoza con un invicto de 15 partidos. En ese encuentro, el equipo mostró una de sus mejores versiones desde la llegada de Alexis Matteo como director técnico.

    image

    Como llegan

    Ese triunfo le permitió a Maipú meterse nuevamente en la pelea por un lugar en el Reducido, donde actualmente ocupa el octavo puesto. Por eso, un buen resultado en Mar del Plata, ante un Alvarado que marcha en el fondo de la tabla, podría consolidar al Botellero dentro de los ocho primeros que buscan la clasificación al Torneo Reducido. Restan apenas cuatro fechas para el cierre de la fase regular.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Deportivo_Maipu/status/1965029307665056111?t=bP_YXx7WaR9SqThm4kZ67g&s=08&partner=&hide_thread=false

    Por su parte, el conjunto marplatense atraviesa un momento crítico y lucha por mantener la categoría. Alvarado viene de caer por 3 a 0 frente a Gimnasia y Tiro de Salta, y necesita sumar con urgencia. El equipo, hoy dirigido por Marcelo Vázquez, buscará hacerse fuerte en casa para salir de la zona roja del descenso.

    image
    El equipo dirigido por Alexis Matteo viene de bajar al puntero, Madryn.

    El equipo dirigido por Alexis Matteo viene de bajar al puntero, Madryn.

    En el partido de ida, disputado en cancha de Maipú, el conjunto mendocino se impuso con contundencia por 3 a 0.

    Las probables formaciones Alvarado de Mar del Plata vs Deportivo Maipú

    Alvarado: Emmanuel Gómez Riga; Facundo Ardiles, Brian Blasi, Agustín Irazoque y Agustín Aleo; Agustín Bolívar, Matías Mansilla, Juan Pablo Gobetto y Facundo Russo; Marco Miori y Joaquín Susvielles. DT: Marcelo Vásquez.

    Las probables formaciones Alvarado de Mar del Plata vs Deportivo Maipú

    Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aarón Agüero, Juan Pablo De la Reta; Marcelo Eggel, Matías Villarreal, Mirko Bonfigli y Rubens Sambueza; Franco Saccone y Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo.

    Estadio: JoséMaría Minella

    Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

    TV: TyC Sports Play

    Hora: 15

    Te puede interesar

    Ese Gigante que tiene el Lobo del Parque, Imanol González anotó un gol sobre la hora para festejar un merecido triunfo del Lobo mendocino frente a un especulador, Lobo jujeño. 

    Primera Nacional: Gimnasia de Mendoza lo ganó de guapo y bajó al puntero en el Parque

    Por Sergio Faria
    Sabor a revacha. El piloto sanrafaelino se subió a lo alto del podio en el Galvez, sumó puntos importantes y se mete en la lucha por el campeonato en Clase 2.   

    Turismo Nacional: Gonzalo Antolín volvió al triunfo y se prende en la lucha por el campeonato en Clase 2

    Por Sergio Faria
    EL DT de Lanús, Mauricio Pellegrino quiere quedarse con la llave ante Argentinos Jrs

    Fútbol: Argentinos Juniors y Lanús se enfrentan para definir un nuevo semifinalista de la Copa Argentina

    Por Gonzalo Tapia