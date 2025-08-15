Primera Nacional: Deportivo Maipú pierde en Salta frente a Gimnasia y Tiro

Al término del primer tiempo, Gimnasia y Tiro de Salta y Deportivo Maipú no se sacan ventaja en el Gigante del Norte e igualan sin goles en uno de los duelos correspondientes a la fecha 27 de la Zona A de la Primera Nacional.

Hasta el momento, los dirigidos por Alexis Matteo se mantienen entre los mejores ocho equipos de la zona y están en zona de Reducido, ocupando el octavo lugar en la tabla de posiciones. Mientras que, el conjunto salteño es un rival directo de los mendocinos y marcha en la séptima posición.

El local, dirigido por Fernando "Teté" Quiroz, llega al duelo frente al Botellero luego de empatar sin goles ante Los Andes.

Maipú saldría al campo de juego del Gigante del Norte con el mismo once inicial que le ganó al Lechero por 1 a 0, en calle Vergara.

En tanto, los salteños realizarán dos cambios respecto al último encuentro: Nicolás Rinaldi regresará al equipo titular en lugar de Walter Busse, mientras que Franco Sivetti reemplazará a Matías Birge, quien se pierde el partido por lesión y suspensión, tras acumular cinco amarillas.

Las formaciones Gimnasia y Tiro: Federico Abadía; Ivo Chaves, Gabriel Díaz, Manuel Guanini, Lautaro Montoya; Franco Sivetti, Nicolás Rinaldi, Facundo Heredia; José Méndez, Lautaro Gordillo, Renzo Reynaga. DT: Fernando Quiroz Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Juan de la Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Marcelo Eggel, Franco Saccone; Pio Bonacci, Emiliano Ozuna. DT: Alexis Matteo. Gol: ST:1' Chaves (GyT) Cambios: ST: en el inicio: Matías Villarreal por Saccone (M) y Marco Campagnaro por Mansilla (M). Estadio: David Michel Torino (Gigante del Norte) Árbitro: Adrián Franklin