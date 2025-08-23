vivo

Primera Nacional: Deportivo Maipú pierde frente a Los Andes en calle Vergara

Con un gol de Matías Gómez, el Milrayitas vence al Cruzado 1 a 0 en el Higinio Sperdutti, en uno de los partidos correspondiente a la fecha 28 de la Zona A de la Primera Nacional.

El Cruzado dominó la primera etapa, pero no logró marcar la diferencia en el tanteador en un duelo muy parejo.&nbsp;
    Los Andes | Redacción Deportes
    Por Redacción Deportes

    Deportivo Maipú pierde frente a Los Andes 1 a 0, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, en un duelo correspondiente a la fecha 28 de la Zona A de la Primera Nacional.

    El equipo dirigido por Alexis Matteo, con la necesidad de cortar una racha de dos derrotas consecutivas en su gira por el norte del país, salió con decisión a buscar el partido y hacer valer su localía. Con la inclusión desde el arranque del histórico Rubens Sambueza, el Cruzado intentó generar juego en tres cuartos junto a Eggel y Bonfigli.

    image
    Luciano Arnijas, se mostro firme en el fondo del Cruzado, aport&oacute; seguridad en cada cruce durante los primeros 45 minutos.&nbsp;

    Luciano Arnijas, se mostro firme en el fondo del Cruzado, aportó seguridad en cada cruce durante los primeros 45 minutos.

    Pese a tener la posesión del balón, Maipú careció de precisión en los últimos metros. Lo más claro llegó con remates de media distancia de Eggel y Saccone, que fueron bien controlados por el arquero Sebastián López.

    Del otro lado, Los Andes apostó a un planteo conservador, cediendo la iniciativa y buscando sorprender de contra. La ocasión más clara de la primera etapa, sin embargo, fue para el equipo visitante cuando Matías González desperdició una gran chance al rematar desviado ante Pietrobono, tras una rápida salida de Echevarría por la izquierda.

    El empate parcial refleja un trámite parejo, aunque con dominio territorial del Cruzado que deberá afinar la puntería si quiere quedarse con los tres puntos en casa.

    Formaciones

    Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Rubens Sambueza, Marcelo Eggel; Franco Saccone, Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo.

    Los Andes: Sebastián López; Aaron Sandoval, Brian Leizza, Román Riquelme, Emanuel Díaz; Franco Rodríguez, Gabriel Cañete; Matías González, Facundo Echevarría, Matías Gómez; Mauricio Asenjo. DT: Leonardo Lemos.

    Gol: ST: 7' M. Gómez (LA).

    Cambios: PT: 2ST: Matías Villarreal por Mansilla (M). ST: 21' Tomás Silva por Bonfigli (M), 22' Tomás Pérez por Echavarría (LA), Facundo Villarreal por González (LA) 24' Pablo Gersel por Gómez (LA)

    Estadio: Omar Higinio Sperdutti

    Árbitro: Maximiliano Macheroni

    Minuto a minuto y estadísticas:

    Embed

    Te puede interesar

    San Martín de Tucumán - Deportivo Maipú

    Deportivo Maipú no jugó bien y perdió en Tucumán ante San Martín

    Por Emanuel Cenci
    El arquero mendocino, Juan Pablo Cozzani continuará su carrera en el fútbol de Arabia. 

    Sorpresa en Platense: Juan Pablo Cozzani se va al fútbol de Arabia Saudita

    Por Sergio Faria
    Bonacci tuvo una de las chances más claras del primer tiempo, pero el arquero Abadía le ganó el mano a mano y contuvo su remate.

    Primera Nacional: Deportivo Maipú perdió frente a Gimnasia y Tiro de Salta

    Por Redacción Deportes