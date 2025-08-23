Primera Nacional: Deportivo Maipú pierde frente a Los Andes en calle Vergara

Deportivo Maipú pierde frente a Los Andes 1 a 0, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, en un duelo correspondiente a la fecha 28 de la Zona A de la Primera Nacional.

El equipo dirigido por Alexis Matteo, con la necesidad de cortar una racha de dos derrotas consecutivas en su gira por el norte del país, salió con decisión a buscar el partido y hacer valer su localía. Con la inclusión desde el arranque del histórico Rubens Sambueza, el Cruzado intentó generar juego en tres cuartos junto a Eggel y Bonfigli.

image Luciano Arnijas, se mostro firme en el fondo del Cruzado, aportó seguridad en cada cruce durante los primeros 45 minutos. PrensaMaipú. Pese a tener la posesión del balón, Maipú careció de precisión en los últimos metros. Lo más claro llegó con remates de media distancia de Eggel y Saccone, que fueron bien controlados por el arquero Sebastián López.

Del otro lado, Los Andes apostó a un planteo conservador, cediendo la iniciativa y buscando sorprender de contra. La ocasión más clara de la primera etapa, sin embargo, fue para el equipo visitante cuando Matías González desperdició una gran chance al rematar desviado ante Pietrobono, tras una rápida salida de Echevarría por la izquierda.

El empate parcial refleja un trámite parejo, aunque con dominio territorial del Cruzado que deberá afinar la puntería si quiere quedarse con los tres puntos en casa.

Formaciones Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Rubens Sambueza, Marcelo Eggel; Franco Saccone, Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo. Los Andes: Sebastián López; Aaron Sandoval, Brian Leizza, Román Riquelme, Emanuel Díaz; Franco Rodríguez, Gabriel Cañete; Matías González, Facundo Echevarría, Matías Gómez; Mauricio Asenjo. DT: Leonardo Lemos. Gol: ST: 7' M. Gómez (LA). Cambios: PT: 2ST: Matías Villarreal por Mansilla (M). ST: 21' Tomás Silva por Bonfigli (M), 22' Tomás Pérez por Echavarría (LA), Facundo Villarreal por González (LA) 24' Pablo Gersel por Gómez (LA) Estadio: Omar Higinio Sperdutti Árbitro: Maximiliano Macheroni Minuto a minuto y estadísticas: Embed