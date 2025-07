Primera Nacional: Deportivo Maipú le gana a Ferro en calle Vergara

Sin dudas, la gran novedad de la semana en el mundo botellero fue el regreso de Rubens Sambueza . A sus 41 años, el experimentado volante volverá a vestir la camiseta de Maipú , equipo con el que fue la gran figura durante la histórica campaña 2023 . En aquella temporada, el Cruzado llegó a disputar la segunda final del ascenso frente a Deportivo Riestra, donde cayó por 1 a 0 . No se ha confirmado si estará entre los titulares o en el banco, pero todos esperan su presencia.

¡Bienvenido a casa Sambu! pic.twitter.com/YBPv6Fm49v — Club Deportivo Maipú (@Deportivo_Maipu) July 11, 2025

"Estoy agradecido de que la dirigencia de Maipú vuelva a confiar en mí. Es un lugar en el que siempre me he sentido muy cómodo. Quiero ver cómo responde mi físico, y ya comenzamos a trabajar con todo el plantel", expresó Sambueza, ex River.