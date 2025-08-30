Primera Nacional: Deportivo Maipú derrota a Madryn en el Sperdutti

Con un gol de Mirko Bonfigli, Deportivo Maipú le está ganando 1 a 0 al líder de la Zona A, Deportivo Madryn, en uno de los encuentros correspondientes a la fecha 29 de la Primera Nacional.

El Cruzado fue preciso y contundente. Durante los primeros 40 minutos, no había logrado inquietar el arco defendido por Yair Bonnín, quien transitaba una tarde sin sobresaltos. El escaso protagonismo del partido, en una fría tarde mendocina, lo había asumido el Aurinegro, aunque con llegadas aisladas y sin profundidad.

image Deportivo Maipú vs Deportivo Madryn PrensaMaipú El campo de juego se mostró pesado debido a la intensa lluvia caída durante el fin de semana en la provincia. Eso se tradujo en múltiples imprecisiones, y el juego, por momentos, se volvió intrascendente.

Los dirigidos por Alexis Matteo, que no lograban generar un ataque claro, encontraron el gol en una jugada por el sector izquierdo. De La Reta desbordó, dejó un par de hombre en el camino y envió un centro rasante. Bonfigli controló cerca de la medialuna, y antes de ingresar al área grande sacó un fuerte remate que se clavó junto al palo derecho de Bonnín.

El tanto sorprendió al equipo conducido por Leandro Gracián, que apenas había generado dos situaciones de peligro, un remate que pasó cerca del primer palo y otro que fue controlado sin problemas por el arquero Pietrobono.

Las Formaciones Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aaron Agüero, Juan De La Reta; Marcelo Eggel, Matías Villarreal, Mirko Bonfigli, Rubens Sambueza; Franco Saccone, Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo. Deportivo Madryn: Yair Bonnín; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Santiago Postel,Diego Martínez; Bruno Pérez, Federico Recalde, Diego Crego; Germán Rivero, Ezequiel Montagna, Luis Silba. DT: Leandro Gracian. Datos del partido: Estadio: Omar Higinio Sperdutti. Árbitro: Lucas Comesaña H Minuto a minuto y estadísticas: Embed