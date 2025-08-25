Por ahora, River Plate y Lanús igualan en la Fortaleza

Bajo arbitraje de Leandro Rey Hilfer, River Plate y Lanús se miden en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la sexta fecha el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Lanús y River ya juegan en la Fortaleza, por la sexta fecha del Grupo B del Torneo Clausura. El Millonario, que viene de avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores, llega como líder, pero una derrota le daría la punta en soledad al Granate, que también acaba de superar octavos de final por penales, pero por la Copa Sudamericana.

Sin que el partido se hubiera armado, y en una mala salida de Lanús, Galarza Fonda lanzó un centro que encontró a Borja solo por el segundo palo. Y el colombiano, en consonancia con su presente, la tiró afuera. El arranque tenía al local con tenencia y buena administración, pero la primera del partido fue para la visita.

DE NO CREER: BORJA SE PERDIÓ EL 1-0 DE RIVER ANTE LANÚS.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/lgdzGoVRPC — SportsCenter (@SC_ESPN) August 26, 2025 Justamente el volante paraguayo, ubicado sobre el costado izquierdo, fue el más criterioso en ese arranque de partido. De sus pies surgió lo más electrizante del Millonario. Y de a poco la visita fue equilibrando el duelo, con más participación de sus volantes y buenas decisiones a la hora de jugar el balón.

Sobre el cuarto de hora inicial, mientras que River apuesta a darle mayor vértigo a su ataque, Lanús elige ser prolijo, con escaso juego interno pero apostando a los "pasillos" que se pueden generar sobre las bandas. El duelo, en ese tramo, no tuvo situaciones. El mendocino Marcelino Moreno apareció en cuentagotas y el local lo sintió.