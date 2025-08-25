Por ahora, River Plate y Lanús igualan en la Fortaleza

Lanús y River ya juegan en la Fortaleza, por la sexta fecha del Grupo B del Torneo Clausura. El Millonario, que viene de avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores, llega como líder, pero una derrota le daría la punta en soledad al Granate, que también acaba de superar octavos de final por penales, pero por la Copa Sudamericana.
Sin que el partido se hubiera armado, y en una mala salida de Lanús, Galarza Fonda lanzó un centro que encontró a Borja solo por el segundo palo. Y el colombiano, en consonancia con su presente, la tiró afuera. El arranque tenía al local con tenencia y buena administración, pero la primera del partido fue para la visita.
Justamente el volante paraguayo, ubicado sobre el costado izquierdo, fue el más criterioso en ese arranque de partido. De sus pies surgió lo más electrizante del Millonario. Y de a poco la visita fue equilibrando el duelo, con más participación de sus volantes y buenas decisiones a la hora de jugar el balón.
Sobre el cuarto de hora inicial, mientras que River apuesta a darle mayor vértigo a su ataque, Lanús elige ser prolijo, con escaso juego interno pero apostando a los "pasillos" que se pueden generar sobre las bandas. El duelo, en ese tramo, no tuvo situaciones. El mendocino Marcelino Moreno apareció en cuentagotas y el local lo sintió.
El Toto Salvio se mostró demasiado contenido en el arranque de partido y Lanús iguala con River.
Pasada la media hora encontró su posición el mendocino y llegó el mejor momento del Granate. Moreno aceleró, gambeteó y tuvo su chance sobre el cierre de la etapa, con un remate que Armani rechazó con mucho esfuerzo.
Por el lado de River, la clasificación del último jueves dejó algunas secuelas. Por un lado, futbolísticas, ya que Marcelo Gallardo se fue con más dudas que certezas de un Monumental aliviado por haberse salvado de un bochorno. Y por otro, físicas, ya que Paulo Díaz y Sebastián Driussi terminaron el partido con Libertad tocados y varios tuvieron un desgaste tal que serán preservados este lunes.
Como el jueves el Millonario debe enfrentarse a Unión por los octavos de final de la Copa Argentina, la idea del DT es cuidar a los más veteranos y a los que llegan averiados. E nzo Pérez, Marcos Acuña, Díaz e Ignacio Fernándezquedaron incluso fuera de la lista de convocados. M aximiliano Salas regresó a la citación, aunque estaría entre los suplentes.
Con variantes en todas las líneas, Sebastián Boselli podría jugar como lateral derecho, para darle descanso a Gonzalo Montiel, mientras que el resto de la defensa podría estar compuesta por todas alternativas: Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero y Milton Casco. En tanto, Juanfer Quintero podría seguir como titular y arriba, si Driussi no está al 100%, jugaría Miguel Ángel Borja.
En cambio, Lanús, tras dos derrotas consecutivas al inicio del semestre, el Granate se acomodó y es uno de los tres equipos del torneo local que pelea en tres frentes: cuartos de final de Copa Sudamericana y de Copa Argentina y en puestos de clasificación a octavos en el Clausura. En la misma situación, aunque en Libertadores, están Racing y su rival de este lunes.
Convocados de Lanús vs. River por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
A pesar del desgaste en la clasificación ante Central Córdoba, el equipo de Mauricio Pellegrino no tendrá compromisos entresemana y por eso podrá poner lo mejor que tenga a disposición. Consciente de que un triunfo lo posicionaría muy bien de cara a los playoffs, Lanús saldrá a buscar un buen resultado.
Lanús vs. River por el Torneo Clausura: minuto a minuto y estadísticas