Polideportivo: Olimpiadas de la Escuela Agrícola tuvieron un éxito rotundo: el CUC brilló en hockey cesped

El 12 de agosto es el día del Departamento de General Alvear dentro de las actividades de la conmemoración la escuela Agrícola año o tras año organiza las tradicionales Olimpiadas, un evento Polideportivo, que traspasó las fronteras de la provincia, competencia que en esta temporada su edición 60.

“Donde la pasión se hace historia”Fue el lema que representó a "las 60", que a lo largo de una semana reunió a más de 1000 jugadores de 32 escuelas provenientes de Mendoza (Ciudad, Malargüe, San Carlos, San Rafael, Tunuyán y, obviamente, General Alvear), Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, La Rioja y San Juan, Chile y Uruguay.

Las disciplinas deportivas en conjunto presentes en esta edición fueron básquet, vóley, fútbol y handball tanto femenino como masculino y hockey femenino, entre otras interesantes disciplinas.

La edición número 60 ofreció, además, atractivas propuestas culturales, sociales y recreativas, como la Noche Chacarera (aquí, las delegaciones y sus mascotas participan en canto, música, danza y freestyle); el Baile de Olimpíadas; el Mural Interactivo (pared en la cual los participantes pueden dibujar, escribir o, simplemente, dejar su firma); y muchas actividades más.

Emocionantes momentos

Como ya es habitual, el acto inaugural contó con distintos momentos clave. El primero de ellos fue el encendido de la antorcha olímpica -la cual recibió su bendición horas antes en la parroquia "Sagrado Corazón de Jesús"-, esta vez precedido por una pequeña representación de Zeus y Prometeo y el robo del fuego del Olimpo.

A continuación, los organizadores regalaron una coreografía al ritmo de las canciones que marcaron las seis décadas que suma el evento. Y, para finalizar, junto a sus profesores asesores, presentaron el bastidor que identifica a esta edición, cuya imagen ilustra al nuevo integrante de la familia chacarera: el pollito.

En la pantalla gigante, que formaba parte de la escenografía, apareció Agustín Loser -egresado de la institución y reconocidísimo jugador de vóley de la Selección Argentina y del Sir Safety Perugia de Italia- para leerles y tomarles el juramento deportivo de "las 60", escena que emocionó profundamente a cada uno de los protagonistas.

Por otra parte, los papás de Loser se hicieron presentes para obsequiarnos en su nombre una camiseta de Argentina y una pelota de vóley, regalos que recibió el profesor Mauricio Troyas, responsable de enseñar a Agustín la pasión por esta disciplina.

En lo especifico de hockey césped, el equipo del CUC fue el campeón y las integrantes del elenco fueron

Felicitas Tamola

Luciana Álvarez Vega

Guadalupe Álvarez Vega

Delfina Lieneaux

Morena Galeassi

Lourdes Galeassi

Faustina Peltier

Renata Laborde

Ernestina Brusadin

Giovana Funes

Los demás campeones

Básquet femenino Departamento de Aplicación Docente

Básquet masculino Industrial-San Juan

Fútbol masculino San Martín

Fútbol femenino Enore De Monte

Handball femenino Nuestra Señora del Huerto

Handball masculino Minas (Jujuy)

Vóley femenino Departamento de Aplicación Docente

Vóley masculino Industrial-San Juan Escuela Agricultura

Hóckey Colegio Universitario Central (CUC)

Aerodance Escuela de Agricultura