Platense y Estudiantes de La Plata igualan en la definición del Trofeo de Campeones

Centro cruzado de Cetré, Pérez se la bajó a Alario y el delantero no falló. 1 a 1
20-12-2025 19:19
ST: 10' Estudiantes no se da por vencido
Córner pasado, Núñez cabeceó con dificultad y Losas la mandó al córner
20-12-2025 19:17
ST: 8' Platense se acercó otra vez
Martínez la bajó de cabeza, Mainero la capturó y remató apenas desviado.
20-12-2025 19:12
ST: 4' ¡Gol de Platense!
Lateral de Saborido directo al área, rebotó en varias piernas y Zapiola la mandó a guardar. 1 a 0
20-12-2025 19:08
Empezó el complemento
20-12-2025 18:51
Final del primer tiempo
El Calamar y el Pincha no se sacan ventajas, igualan 0 a 0
20-12-2025 18:50
PT: 49' Lo tuvo Estudiantes
Losas salvó lo que era gol en contra de Mainero, que desvió un tiro libre de Cetré
20-12-2025 18:16
PT: 14' Respondió Platense
Schor buscó el arco, pero sin demasiado peligro para Muslera
20-12-2025 18:13
PT: 10' Piovi lo tuvo
El volante remató de media distancia, y Losas tapó en dos tiempos
20-12-2025 18:09
PT: 7' Avisó Estudiantes
Cetré recibió sobre el costado, enganchó hacia adentro y sacó un remate que obligó la respuesta de Losas
20-12-2025 18:02
¡Empezó el partido!
Ya juegan Platense y Estudiantes
20-12-2025 17:50
Estudiantes tiene su formación inicial:
20-12-2025 17:37
Confirmados los once de Platense
Dio la sensación de que el encuentro les resultó incómodo a ambos conjuntos, tanto por la fecha en la cual cayó dentro del calendario de ambos como por todo lo que estaba en juego respecto a las siguientes finales.
El trámite empezó eléctrico, con chances para los dos. Estudiantes tuvo dos, con los disparos de Edwuin Cetré y Ezequiel Piovi que contuvo Federico Losas. El Calamar, por su parte, respondió con una guapeada de Ignacio Schor que no presentó problemas para Fernando Muslera.
Pero a partir de allí todo cambió. La pierna fuerte se hizo protagonista, ante el notorio cansancio físico y mental de los futbolistas, y el partido se volvió cortado y sin claridad. Pareció pasar factura el calor, y el hecho de que uno no jugaba hace un mes y tuvo que cortar su pretemporada para el encuentro (Platense), y que el otro viene de una larga definición hace apenas una semana (Estudiantes).
Recién sobre el cierre del primer tiempo hubo otra para destacar, con el tiro libre de Edwuin Cetré que desvió Mainero, y Losas tapó a puro reflejo. Así se fueron al descanso.
¡¡LA LEY DEL EX!! ¡¡GOL DE ZAPIOLA PARA EL 1-0 DE PLATENSE ANTE ESTUDIANTES EN EL TROFEO DE CAMPEONES!!
El Marrón arrancó un poco más despierto el complemento, y logró romper la paridad. Fue a los 4’, cuando Saborido mandó un lateral directo al área, nadie pudo sacarla, y Franco Zapiola la empujó en medio de la confusión.
El Pincha respondió con un cabezazo de Santiago Núñez que obligó el esfuerzo del portero Calamar, y luego con tres cambios juntos para revitalizar el ataque. Adentro José Sosa, Eric Meza, Lucas Alario, y Fabricio Pérez, que le devolvió la frescura al equipo.
La búsqueda surtió efecto, ya que los de Domínguez lograron hacer más ancho el terreno, y meter contra su propio arco a Platense. A los 34' llegó la explosión con el centro cruzado de Cetré, la aparición de Fabricio Pérez para bajarla por el segundo palo, y el ingreso en soledad de Lucas Alario para convertir.
Formaciones de Platense - Estudiantes de La Plata:
Platense: Federico Losas; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Rodrigo Herrera, Leonel Picco; Franco Zapiola, Guido Mainero, Ignacio Schor; Ronaldo Martínez. DT: Walter Zunino.
Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Joaquín Tobio Burgos, Santiago Ascacibar, Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Edwuin Cetré, Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez
Datos del partido:
Estadio: Único de San Nicolás
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
VAR: Pablo Dóvalo
Goles: ST: 4' Franco Zapiola (P), 33' Lucas Alario (E)
Cambios: ST: 5' R. Lozano por Saborido (P), 16' J. Sosa por Gómez (E), 16' E. Meza por Piovi (E), 16' F. Pérez por Tobio Burgos (E), 23' F. Minerva por Zapiola (P), 23' E. Elizalde por Silva (P), 27' L. Alario por Medina (E), 36' N. Orsini por Mainero, 36' F. Baldassarra por Schor (P)
Minuto a minuto y estadísticas:
