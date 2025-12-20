vivo

Platense y Estudiantes de La Plata igualan en la definición del Trofeo de Campeones

Platense empata con Estudiantes de La Plata en el duelo que determinará al mejor equipo del año.

Estudiantes de La Plata - Platense, por el Trofeo de Campeones
Los Andes | Redacción Deportes
ST: 33' ¡Gol de Estudiantes!

Centro cruzado de Cetré, Pérez se la bajó a Alario y el delantero no falló. 1 a 1

ST: 10' Estudiantes no se da por vencido

Córner pasado, Núñez cabeceó con dificultad y Losas la mandó al córner

ST: 8' Platense se acercó otra vez

Martínez la bajó de cabeza, Mainero la capturó y remató apenas desviado.

ST: 4' ¡Gol de Platense!

Lateral de Saborido directo al área, rebotó en varias piernas y Zapiola la mandó a guardar. 1 a 0

Empezó el complemento

Final del primer tiempo

El Calamar y el Pincha no se sacan ventajas, igualan 0 a 0

PT: 49' Lo tuvo Estudiantes

Losas salvó lo que era gol en contra de Mainero, que desvió un tiro libre de Cetré

PT: 14' Respondió Platense

Schor buscó el arco, pero sin demasiado peligro para Muslera

PT: 10' Piovi lo tuvo

El volante remató de media distancia, y Losas tapó en dos tiempos

PT: 7' Avisó Estudiantes

Cetré recibió sobre el costado, enganchó hacia adentro y sacó un remate que obligó la respuesta de Losas

¡Empezó el partido!

Ya juegan Platense y Estudiantes

Estudiantes tiene su formación inicial:

image

Confirmados los once de Platense

image

Dio la sensación de que el encuentro les resultó incómodo a ambos conjuntos, tanto por la fecha en la cual cayó dentro del calendario de ambos como por todo lo que estaba en juego respecto a las siguientes finales.

El trámite empezó eléctrico, con chances para los dos. Estudiantes tuvo dos, con los disparos de Edwuin Cetré y Ezequiel Piovi que contuvo Federico Losas. El Calamar, por su parte, respondió con una guapeada de Ignacio Schor que no presentó problemas para Fernando Muslera.

Pero a partir de allí todo cambió. La pierna fuerte se hizo protagonista, ante el notorio cansancio físico y mental de los futbolistas, y el partido se volvió cortado y sin claridad. Pareció pasar factura el calor, y el hecho de que uno no jugaba hace un mes y tuvo que cortar su pretemporada para el encuentro (Platense), y que el otro viene de una larga definición hace apenas una semana (Estudiantes).

Recién sobre el cierre del primer tiempo hubo otra para destacar, con el tiro libre de Edwuin Cetré que desvió Mainero, y Losas tapó a puro reflejo. Así se fueron al descanso.

El Marrón arrancó un poco más despierto el complemento, y logró romper la paridad. Fue a los 4’, cuando Saborido mandó un lateral directo al área, nadie pudo sacarla, y Franco Zapiola la empujó en medio de la confusión.

El Pincha respondió con un cabezazo de Santiago Núñez que obligó el esfuerzo del portero Calamar, y luego con tres cambios juntos para revitalizar el ataque. Adentro José Sosa, Eric Meza, Lucas Alario, y Fabricio Pérez, que le devolvió la frescura al equipo.

La búsqueda surtió efecto, ya que los de Domínguez lograron hacer más ancho el terreno, y meter contra su propio arco a Platense. A los 34' llegó la explosión con el centro cruzado de Cetré, la aparición de Fabricio Pérez para bajarla por el segundo palo, y el ingreso en soledad de Lucas Alario para convertir.

Formaciones de Platense - Estudiantes de La Plata:

Platense: Federico Losas; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Rodrigo Herrera, Leonel Picco; Franco Zapiola, Guido Mainero, Ignacio Schor; Ronaldo Martínez. DT: Walter Zunino.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Joaquín Tobio Burgos, Santiago Ascacibar, Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Edwuin Cetré, Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez

Datos del partido:

Estadio: Único de San Nicolás

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Pablo Dóvalo

Goles: ST: 4' Franco Zapiola (P), 33' Lucas Alario (E)

Cambios: ST: 5' R. Lozano por Saborido (P), 16' J. Sosa por Gómez (E), 16' E. Meza por Piovi (E), 16' F. Pérez por Tobio Burgos (E), 23' F. Minerva por Zapiola (P), 23' E. Elizalde por Silva (P), 27' L. Alario por Medina (E), 36' N. Orsini por Mainero, 36' F. Baldassarra por Schor (P)

Minuto a minuto y estadísticas:

