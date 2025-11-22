Para el infarto: Lanús y Atlético Mineiro definen la Copa Sudamericana en penales

Everson ejecutó el último de la serie para Mineiro, y convirtió. 3 a 3
22-11-2025 19:44
El Laucha Acosta se hizo cargo del último tiro, y lo erró
22-11-2025 19:43
Biel no pudo ante Losada, que tapó. 3 a 2
22-11-2025 19:42
Dylan Aquino ejecutó el cuarto para Lanús, gol. 3 a 2
22-11-2025 19:41
Igor Gómez fue, gol. 2 a 2
22-11-2025 19:40
Marcich anotó, 2 a 1 Lanús
22-11-2025 19:40
Scarpa convirtió, 1 a 1
22-11-2025 19:39
Izquierdoz no erró, y Lanús está arriba. 1 a 0
22-11-2025 19:38
Hulk disparó y Losada contuvo 0-0
22-11-2025 19:36
Bou se hizo cargo de la ejecución, y falló. Everson tapó.
22-11-2025 19:36
Walter Bou le dará comienzo a la tanda de penales
22-11-2025 19:32
Final. Van a penales
22-11-2025 19:24
2TE: 7' Los corazones de Lanús se paralizaron cuando Mineiro presionó, Hulk tocó con Biel, y Losada tapó el mano a mano de forma increíble.
22-11-2025 19:17
Arrancó el complemento
22-11-2025 19:14
Final del primer tiempo extra
22-11-2025 19:09
1TE: 11' Centro al corazón del área, Biel cabeceó y Losada contuvo con seguridad
22-11-2025 18:59
Arrancó el tiempo extra
22-11-2025 18:54
Final del partido. Se viene el alargue
22-11-2025 18:49
ST: 44' Castillo la bajó con calidad, dejó en el camino a Ruan y definió desviado
22-11-2025 18:27
ST: 21' Hulk aguantó el balón y lo cedió para el remate apenas alto de Junior Alonso
22-11-2025 18:19
ST: 13' Dudu ensayó un gran disparo desde el vértice del área, y Losada la mandó al córner
22-11-2025 18:05
Empezó el complemento
22-11-2025 17:49
Final del primer tiempo
22-11-2025 17:46
PT: 46' Salvio se juntó con Carrera, que probó desde afuera del área, apenas desviado
22-11-2025 17:44
PT: 43' Igor Gómez recibió y se acomodó en tres cuartos de campo, y disparó a las manos de Losada
22-11-2025 17:33
PT: 32' Medina intentó pincharla desde lejos, y Everson alcanzó a descolgarla del ángulo
22-11-2025 17:27
PT: 26' Tremendo tiro libre de Bernard que terminó estrellándose en el segundo palo. Clarísima situación para el Mineiro
22-11-2025 17:21
PT: 21' Gran pase de Junior Alonso, Guilherme Arana recibió en el área y exigió la enorme respuesta de Losada.
22-11-2025 17:18
PT: 18' Mineiro apretó el acelerador, y Alan Franco remató desde la puerta del área grande. Pasó muy cerca
22-11-2025 17:13
PT: 13' Moreno recuperó, y Ramiro Carrera finalizó con un remate débil a las manos de Everson
22-11-2025 17:00
Empezó el partido
22-11-2025 16:20
Los once de Mineiro:
22-11-2025 16:19
Formación de Lanús confirmada:
Se jugó como lo que fue, una final. Dientes apretados, pierna fuerte, y mucho nerviosismo por ambos lados. En ese contexto, casi no hubo espacio para los creativos como Marcelino Moreno o Bernard, y sobraron las disputas respecto al dominio del balón.
El trámite comenzó a limpiarse un poco después de los 15 minutos. Recién allí Mineiro pareció encontrar el camino, y generó varias situaciones muy claras que no pudo concretar: un remate desde afuera del área de Alan Franco y otro de Igor Gómez, una chance de Guilherme Arana que exigió la enorme respuesta a quemarropa de Losada, y un infernal tiro libre de Bernard que se estrelló en el segundo palo.
El Granate encontró pocos huecos dentro del sofocón que sufrió. En momentos puntuales pudo hilvanar pases, y de allí surgieron las dos más peligrosas con las que contó: primero Medina quiso pincharla desde lejos y Everson la descolgó del ángulo, y luego Salvio se juntó con Carrera, que terminó probando sin suerte desde la puerta del área.
La segunda mitad profundizó los roles de uno y otro. El elenco brasileño no mermó el asedio, y fue el dueño de la posesión. Lanús, por su parte, se fue quedando y apostó a alguna situación esporádica para lastimar. En ese aspecto, la más clara para el cuadro argentino fue una acción individual de Castillo que terminó con un intento desviado.
El Galo merecía ampliamente el gol, y estuvo cerca de conseguirlo con los remates desde la puerta del área de Dudu (tapó Losada) y Junior Alonso (apenas alto). Sin embargo, cerca del final comenzó a caerse físicamente y el alargue se volvió inevitable.
Mineiro cambió el aire y retomó el protagonismo durante el tiempo extra. Inclusive tuvo una oportunidad más, con el cabezazo de Biel a corta distancia que contuvo el arquero del Grana. Lanús no se quedó atrás y, a partir de los cuatro cambios propuestos por Pellegrino, emparejó el trámite.
La recta final fue puro padecimiento y cansancio. El alto desgaste y los más de 100 minutos jugados empezaron a hacer mella en ambos equipos, con pocas ideas frescas en el tintero. Como si fuese poco, el público hizo notar el nerviosismo por la proximidad de la definición. Para colmo, lo que era un cierre no apto para cardíacos alcanzó un nivel inesperado cuando Mineiro presionó, Hulk tocó con Biel, y Losada tapó el mano a mano de forma increíble.
Atlético Mineiro: Everson; Ruan Tressoldi, Vítor Hugo, Junior Alonso; Igor Gomes, Guilherme Arana, Alan Franco, Bernard; Dudu, Hulk, Rony. DT: Jorge Sampaoli.
Datos del partido:
Estadio: Defensores del Chaco (Asunción)
Árbitro: Piero Maza
VAR: Juan Lara
Cambios: ST: 32' G. Scarpa por Bernard (AM), 36' D. Aquino por Carrera (L), 41' Alexsander por Franco (AM), 41' Caio por Arana (AM). 1TE: 3' W. Bou por Castillo (L), 3' F. Watson por Salvio (L), 3' Biel Teixeira por Dudú (AM), 12' J. Ramírez por Pérez (L), 12' A. Méndez por Moreno (L). 2TE: 00' R. Saravia por Rony (AM), 13' L. Acosta por Medina (L).
Penales: Para Lanús convirtieron Izquierdoz, Marcich, Aquino, Cardozo, Watson. Acosta erró. Everson le contuvo el disparo a Bou. Para Atlético Mineiro convirtieron Scarpa, Gómez, Everson, Alexsander. Losada le contuvo el disparo a Hulk, y a Biel.
Minuto a minuto y estadísticas:
