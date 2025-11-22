Para el infarto: Lanús y Atlético Mineiro definen la Copa Sudamericana en penales

Lanús y Atlético Mineiro juegan en el Estadio Defensores del Chaco, ubicado en Asunción, por la final de la Copa Sudamericana. El Granate llega tras un gran final de temporada que buscará coronar con el título, pero para eso deberá superar al elenco dirigido por Jorge Sampaoli en el duelo definitorio.

Live Blog Post Watson disparó el séptimo penal, gol. 5 a 4 Live Blog Post Alexsander no erró. 4 a 4 Live Blog Post Cardozo gol, Lanús 4 a 3 Live Blog Post Everson ejecutó el último de la serie para Mineiro, y convirtió. 3 a 3 Live Blog Post El Laucha Acosta se hizo cargo del último tiro, y lo erró Live Blog Post Biel no pudo ante Losada, que tapó. 3 a 2 Live Blog Post Dylan Aquino ejecutó el cuarto para Lanús, gol. 3 a 2 Live Blog Post Igor Gómez fue, gol. 2 a 2 Live Blog Post Marcich anotó, 2 a 1 Lanús Live Blog Post Scarpa convirtió, 1 a 1 Live Blog Post Izquierdoz no erró, y Lanús está arriba. 1 a 0 Live Blog Post Hulk disparó y Losada contuvo 0-0

Live Blog Post Bou se hizo cargo de la ejecución, y falló. Everson tapó. Live Blog Post Walter Bou le dará comienzo a la tanda de penales Live Blog Post Final. Van a penales Live Blog Post 2TE: 7' Los corazones de Lanús se paralizaron cuando Mineiro presionó, Hulk tocó con Biel, y Losada tapó el mano a mano de forma increíble. Live Blog Post Arrancó el complemento Live Blog Post Final del primer tiempo extra Live Blog Post 1TE: 11' Centro al corazón del área, Biel cabeceó y Losada contuvo con seguridad Live Blog Post Arrancó el tiempo extra Live Blog Post Final del partido. Se viene el alargue Live Blog Post ST: 44' Castillo la bajó con calidad, dejó en el camino a Ruan y definió desviado Live Blog Post ST: 21' Hulk aguantó el balón y lo cedió para el remate apenas alto de Junior Alonso Live Blog Post ST: 13' Dudu ensayó un gran disparo desde el vértice del área, y Losada la mandó al córner Live Blog Post Empezó el complemento Live Blog Post Final del primer tiempo Live Blog Post PT: 46' Salvio se juntó con Carrera, que probó desde afuera del área, apenas desviado Live Blog Post PT: 43' Igor Gómez recibió y se acomodó en tres cuartos de campo, y disparó a las manos de Losada Live Blog Post PT: 32' Medina intentó pincharla desde lejos, y Everson alcanzó a descolgarla del ángulo Live Blog Post PT: 26' Tremendo tiro libre de Bernard que terminó estrellándose en el segundo palo. Clarísima situación para el Mineiro Live Blog Post PT: 21' Gran pase de Junior Alonso, Guilherme Arana recibió en el área y exigió la enorme respuesta de Losada. Live Blog Post PT: 18' Mineiro apretó el acelerador, y Alan Franco remató desde la puerta del área grande. Pasó muy cerca Live Blog Post PT: 13' Moreno recuperó, y Ramiro Carrera finalizó con un remate débil a las manos de Everson Live Blog Post Empezó el partido Live Blog Post Los once de Mineiro: image Live Blog Post Formación de Lanús confirmada: image Se jugó como lo que fue, una final. Dientes apretados, pierna fuerte, y mucho nerviosismo por ambos lados. En ese contexto, casi no hubo espacio para los creativos como Marcelino Moreno o Bernard, y sobraron las disputas respecto al dominio del balón.

El trámite comenzó a limpiarse un poco después de los 15 minutos. Recién allí Mineiro pareció encontrar el camino, y generó varias situaciones muy claras que no pudo concretar: un remate desde afuera del área de Alan Franco y otro de Igor Gómez, una chance de Guilherme Arana que exigió la enorme respuesta a quemarropa de Losada, y un infernal tiro libre de Bernard que se estrelló en el segundo palo.

El Granate encontró pocos huecos dentro del sofocón que sufrió. En momentos puntuales pudo hilvanar pases, y de allí surgieron las dos más peligrosas con las que contó: primero Medina quiso pincharla desde lejos y Everson la descolgó del ángulo, y luego Salvio se juntó con Carrera, que terminó probando sin suerte desde la puerta del área.

image La segunda mitad profundizó los roles de uno y otro. El elenco brasileño no mermó el asedio, y fue el dueño de la posesión. Lanús, por su parte, se fue quedando y apostó a alguna situación esporádica para lastimar. En ese aspecto, la más clara para el cuadro argentino fue una acción individual de Castillo que terminó con un intento desviado. El Galo merecía ampliamente el gol, y estuvo cerca de conseguirlo con los remates desde la puerta del área de Dudu (tapó Losada) y Junior Alonso (apenas alto). Sin embargo, cerca del final comenzó a caerse físicamente y el alargue se volvió inevitable. Mineiro cambió el aire y retomó el protagonismo durante el tiempo extra. Inclusive tuvo una oportunidad más, con el cabezazo de Biel a corta distancia que contuvo el arquero del Grana. Lanús no se quedó atrás y, a partir de los cuatro cambios propuestos por Pellegrino, emparejó el trámite. image La recta final fue puro padecimiento y cansancio. El alto desgaste y los más de 100 minutos jugados empezaron a hacer mella en ambos equipos, con pocas ideas frescas en el tintero. Como si fuese poco, el público hizo notar el nerviosismo por la proximidad de la definición. Para colmo, lo que era un cierre no apto para cardíacos alcanzó un nivel inesperado cuando Mineiro presionó, Hulk tocó con Biel, y Losada tapó el mano a mano de forma increíble. Formaciones de Lanús vs. Atlético Mineiro: Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino. Atlético Mineiro: Everson; Ruan Tressoldi, Vítor Hugo, Junior Alonso; Igor Gomes, Guilherme Arana, Alan Franco, Bernard; Dudu, Hulk, Rony. DT: Jorge Sampaoli. Datos del partido: Estadio: Defensores del Chaco (Asunción) Árbitro: Piero Maza VAR: Juan Lara Cambios: ST: 32' G. Scarpa por Bernard (AM), 36' D. Aquino por Carrera (L), 41' Alexsander por Franco (AM), 41' Caio por Arana (AM). 1TE: 3' W. Bou por Castillo (L), 3' F. Watson por Salvio (L), 3' Biel Teixeira por Dudú (AM), 12' J. Ramírez por Pérez (L), 12' A. Méndez por Moreno (L). 2TE: 00' R. Saravia por Rony (AM), 13' L. Acosta por Medina (L). Penales: Para Lanús convirtieron Izquierdoz, Marcich, Aquino, Cardozo, Watson. Acosta erró. Everson le contuvo el disparo a Bou. Para Atlético Mineiro convirtieron Scarpa, Gómez, Everson, Alexsander. Losada le contuvo el disparo a Hulk, y a Biel. Minuto a minuto y estadísticas: Embed