vivo

Para el infarto: Lanús y Atlético Mineiro definen la Copa Sudamericana en penales

Lanús y Atlético Mineiro igualan 0 a 0 en la final de la Copa Sudamericana, en el Estadio Defensores del Chaco.

Lanús - Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes
Live Blog Post

Watson disparó el séptimo penal, gol. 5 a 4

Live Blog Post

Alexsander no erró. 4 a 4

Live Blog Post

Cardozo gol, Lanús 4 a 3

Live Blog Post

Everson ejecutó el último de la serie para Mineiro, y convirtió. 3 a 3

Live Blog Post

El Laucha Acosta se hizo cargo del último tiro, y lo erró

Live Blog Post

Biel no pudo ante Losada, que tapó. 3 a 2

Live Blog Post

Dylan Aquino ejecutó el cuarto para Lanús, gol. 3 a 2

Live Blog Post

Igor Gómez fue, gol. 2 a 2

Live Blog Post

Marcich anotó, 2 a 1 Lanús

Live Blog Post

Scarpa convirtió, 1 a 1

Live Blog Post

Izquierdoz no erró, y Lanús está arriba. 1 a 0

Live Blog Post

Hulk disparó y Losada contuvo 0-0

Live Blog Post

Bou se hizo cargo de la ejecución, y falló. Everson tapó.

Live Blog Post

Walter Bou le dará comienzo a la tanda de penales

Live Blog Post

Final. Van a penales

Live Blog Post

2TE: 7' Los corazones de Lanús se paralizaron cuando Mineiro presionó, Hulk tocó con Biel, y Losada tapó el mano a mano de forma increíble.

Live Blog Post

Arrancó el complemento

Live Blog Post

Final del primer tiempo extra

Live Blog Post

1TE: 11' Centro al corazón del área, Biel cabeceó y Losada contuvo con seguridad

Live Blog Post

Arrancó el tiempo extra

Live Blog Post

Final del partido. Se viene el alargue

Live Blog Post

ST: 44' Castillo la bajó con calidad, dejó en el camino a Ruan y definió desviado

Live Blog Post

ST: 21' Hulk aguantó el balón y lo cedió para el remate apenas alto de Junior Alonso

Live Blog Post

ST: 13' Dudu ensayó un gran disparo desde el vértice del área, y Losada la mandó al córner

Live Blog Post

Empezó el complemento

Live Blog Post

Final del primer tiempo

Live Blog Post

PT: 46' Salvio se juntó con Carrera, que probó desde afuera del área, apenas desviado

Live Blog Post

PT: 43' Igor Gómez recibió y se acomodó en tres cuartos de campo, y disparó a las manos de Losada

Live Blog Post

PT: 32' Medina intentó pincharla desde lejos, y Everson alcanzó a descolgarla del ángulo

Live Blog Post

PT: 26' Tremendo tiro libre de Bernard que terminó estrellándose en el segundo palo. Clarísima situación para el Mineiro

Live Blog Post

PT: 21' Gran pase de Junior Alonso, Guilherme Arana recibió en el área y exigió la enorme respuesta de Losada.

Live Blog Post

PT: 18' Mineiro apretó el acelerador, y Alan Franco remató desde la puerta del área grande. Pasó muy cerca

Live Blog Post

PT: 13' Moreno recuperó, y Ramiro Carrera finalizó con un remate débil a las manos de Everson

Live Blog Post

Empezó el partido

Live Blog Post

Los once de Mineiro:

image
Live Blog Post

Formación de Lanús confirmada:

image

Se jugó como lo que fue, una final. Dientes apretados, pierna fuerte, y mucho nerviosismo por ambos lados. En ese contexto, casi no hubo espacio para los creativos como Marcelino Moreno o Bernard, y sobraron las disputas respecto al dominio del balón.

El trámite comenzó a limpiarse un poco después de los 15 minutos. Recién allí Mineiro pareció encontrar el camino, y generó varias situaciones muy claras que no pudo concretar: un remate desde afuera del área de Alan Franco y otro de Igor Gómez, una chance de Guilherme Arana que exigió la enorme respuesta a quemarropa de Losada, y un infernal tiro libre de Bernard que se estrelló en el segundo palo.

El Granate encontró pocos huecos dentro del sofocón que sufrió. En momentos puntuales pudo hilvanar pases, y de allí surgieron las dos más peligrosas con las que contó: primero Medina quiso pincharla desde lejos y Everson la descolgó del ángulo, y luego Salvio se juntó con Carrera, que terminó probando sin suerte desde la puerta del área.

image

La segunda mitad profundizó los roles de uno y otro. El elenco brasileño no mermó el asedio, y fue el dueño de la posesión. Lanús, por su parte, se fue quedando y apostó a alguna situación esporádica para lastimar. En ese aspecto, la más clara para el cuadro argentino fue una acción individual de Castillo que terminó con un intento desviado.

El Galo merecía ampliamente el gol, y estuvo cerca de conseguirlo con los remates desde la puerta del área de Dudu (tapó Losada) y Junior Alonso (apenas alto). Sin embargo, cerca del final comenzó a caerse físicamente y el alargue se volvió inevitable.

Mineiro cambió el aire y retomó el protagonismo durante el tiempo extra. Inclusive tuvo una oportunidad más, con el cabezazo de Biel a corta distancia que contuvo el arquero del Grana. Lanús no se quedó atrás y, a partir de los cuatro cambios propuestos por Pellegrino, emparejó el trámite.

image

La recta final fue puro padecimiento y cansancio. El alto desgaste y los más de 100 minutos jugados empezaron a hacer mella en ambos equipos, con pocas ideas frescas en el tintero. Como si fuese poco, el público hizo notar el nerviosismo por la proximidad de la definición. Para colmo, lo que era un cierre no apto para cardíacos alcanzó un nivel inesperado cuando Mineiro presionó, Hulk tocó con Biel, y Losada tapó el mano a mano de forma increíble.

Formaciones de Lanús vs. Atlético Mineiro:

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Atlético Mineiro: Everson; Ruan Tressoldi, Vítor Hugo, Junior Alonso; Igor Gomes, Guilherme Arana, Alan Franco, Bernard; Dudu, Hulk, Rony. DT: Jorge Sampaoli.

Datos del partido:

Estadio: Defensores del Chaco (Asunción)

Árbitro: Piero Maza

VAR: Juan Lara

Cambios: ST: 32' G. Scarpa por Bernard (AM), 36' D. Aquino por Carrera (L), 41' Alexsander por Franco (AM), 41' Caio por Arana (AM). 1TE: 3' W. Bou por Castillo (L), 3' F. Watson por Salvio (L), 3' Biel Teixeira por Dudú (AM), 12' J. Ramírez por Pérez (L), 12' A. Méndez por Moreno (L). 2TE: 00' R. Saravia por Rony (AM), 13' L. Acosta por Medina (L).

Penales: Para Lanús convirtieron Izquierdoz, Marcich, Aquino, Cardozo, Watson. Acosta erró. Everson le contuvo el disparo a Bou. Para Atlético Mineiro convirtieron Scarpa, Gómez, Everson, Alexsander. Losada le contuvo el disparo a Hulk, y a Biel.

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

Te puede interesar

El duro mensaje del plantel de Independiente: de la injusticia al pedido al fútbol argentino. 

Copa Sudamericana: el mensaje del plantel de Independiente de Avellaneda tras la descalificación del certamen

Por Redacción Deportes
El Granate eliminó el equipo trasandino al imponerse 1 a 0 y es el único equipo argentino en la final de un torneo Continental. 

Lanús venció a Universidad de Chile y es finalista de la Copa Sudamericana

Por Redacción Deportes
El Defensores del Chaco, elegido para la gran final de la Sudamericana

La final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro ya tiene estadio confirmado

Por Redacción Deportes