Noruega gana 1 a 0 sobre Irak

Noruega e Irak pondrán en marcha este martes su participación en el Grupo I del Mundial 2026 cuando se enfrenten desde las 19 en el Boston Stadium. El seleccionado europeo parte como favorito y buscará dar el primer paso hacia la clasificación en una zona que también integran Francia y Senegal.

Todas las miradas estarán puestas en Erling Haaland, la máxima figura del conjunto noruego, que llega acompañado por una generación talentosa integrada por Martin Ødegaard, Alexander Sørloth y Antonio Nusa. Los dirigidos por Ståle Solbakken intentarán aprovechar el impulso de una preparación positiva para comenzar el torneo con una victoria.

Buscará imponer condiciones En los encuentros amistosos previos a la Copa del Mundo, Noruega dejó buenas sensaciones al derrotar 3 a 1 a Suecia y empatar 1-1 frente a Marruecos, resultados que reforzaron la confianza de un equipo que aspira a superar su mejor actuación histórica, los octavos de final alcanzados en Francia 1998.

image Erling Haaland, la gran figura de Noruega. Gentileza Los Leones y un gran desafío Del otro lado estará Irak, una de las selecciones llamadas a dar pelea en el grupo. Los llamados Leones de Mesopotamia afrontan el desafío de competir ante rivales de mayor jerarquía internacional y buscarán dar el golpe en su estreno mundialista.

image Aymen Hussein, la gran estrella del fútbol de Irak. Gentileza. El conjunto asiático mostró rendimientos irregulares en la antesala del torneo. Igualó 1-1 con España en un amistoso de exigencia máxima, aunque luego cayó por 2-0 frente a Venezuela. Ahora intentará trasladar sus mejores momentos al escenario más importante del fútbol.

Las probables formaciones: Irak vs Noruega Irak: Ahmed Basil; Merchas Doski, Akam Hashim, Zaid Tahseen, Hussein Ali; Aimar Sher, Amir Al Ammari, Ibrahim Bayesh, Youssef Amyn; Aymen Hussein y Ali Al Hamadi. DT: Graham Arnold. Las probables formaciones: Irak vs Noruega Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem y David Moller Wolfe; Oscar Bobb, Martin Odegaard, Sander Berge y Antonio Nusa; Alexander Sorloth y Erling Haaland. DT: Stale Solbakken.. Datos del partido Hora: 19

19 Estadio: Boston Stadium

Boston Stadium Árbitro: Pierre Ghislain Atcho (Gabón)

Pierre Ghislain Atcho (Gabón) VAR: Amin Mohamed (Egipto)

Amin Mohamed (Egipto) TV: TyC Sports Minuto a Minuto del encuentro Embed