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Noruega gana 1 a 0 sobre Irak

El conjunto nórdico con gol de Erling Haaland quebró el cero a cero

Noruega e Irak hacen su estreno en el Mundial 2026 este martes en el Gillette Stadium, por la primera fecha del Grupo I. Ambos buscarán comenzar con el pie derecho.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Todas las miradas estarán puestas en Erling Haaland, la máxima figura del conjunto noruego, que llega acompañado por una generación talentosa integrada por Martin Ødegaard, Alexander Sørloth y Antonio Nusa. Los dirigidos por Ståle Solbakken intentarán aprovechar el impulso de una preparación positiva para comenzar el torneo con una victoria.

Buscará imponer condiciones

En los encuentros amistosos previos a la Copa del Mundo, Noruega dejó buenas sensaciones al derrotar 3 a 1 a Suecia y empatar 1-1 frente a Marruecos, resultados que reforzaron la confianza de un equipo que aspira a superar su mejor actuación histórica, los octavos de final alcanzados en Francia 1998.

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Erling Haaland, la gran figura de Noruega.

Erling Haaland, la gran figura de Noruega.

Los Leones y un gran desafío

Del otro lado estará Irak, una de las selecciones llamadas a dar pelea en el grupo. Los llamados Leones de Mesopotamia afrontan el desafío de competir ante rivales de mayor jerarquía internacional y buscarán dar el golpe en su estreno mundialista.

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Aymen Hussein, la gran estrella del fútbol de Irak.

Aymen Hussein, la gran estrella del fútbol de Irak.

El conjunto asiático mostró rendimientos irregulares en la antesala del torneo. Igualó 1-1 con España en un amistoso de exigencia máxima, aunque luego cayó por 2-0 frente a Venezuela. Ahora intentará trasladar sus mejores momentos al escenario más importante del fútbol.

Las probables formaciones: Irak vs Noruega

Irak: Ahmed Basil; Merchas Doski, Akam Hashim, Zaid Tahseen, Hussein Ali; Aimar Sher, Amir Al Ammari, Ibrahim Bayesh, Youssef Amyn; Aymen Hussein y Ali Al Hamadi. DT: Graham Arnold.

Las probables formaciones: Irak vs Noruega

Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem y David Moller Wolfe; Oscar Bobb, Martin Odegaard, Sander Berge y Antonio Nusa; Alexander Sorloth y Erling Haaland. DT: Stale Solbakken..

Datos del partido

  • Hora: 19
  • Estadio: Boston Stadium
  • Árbitro: Pierre Ghislain Atcho (Gabón)
  • VAR: Amin Mohamed (Egipto)
  • TV: TyC Sports

Minuto a Minuto del encuentro

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