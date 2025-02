Miguel "Sapo" Regal: "Sueño todos los días que Andes Talleres jugará una Liga Nacionald de vóley"

-Es una forma de vivir. Otra definición no tengo. Mi vida es el vóley. Mi familia es el vóley. Mi pareja, mi hermano, mi cuñada, mis amigos, mis jugadoras. Todo es vóley. No hay un solo día en mi vida, que no piense o hable de esta disciplina. Amo lo que hago y estoy muy feliz con este ritmo de vida.

-En qué momento de tu vida, te diste cuenta que te ibas a dedicar al vóley, primero como jugador y luego entrenador..

-Desde los 13 años. En el ISMA. Siempre fui feliz en una cancha de vóley. Yo soñaba con esto. Con tener mi club. Jugar, dirigir, entrenar. Es una pasión que se no termina nunca y se alimenta todos los días.

-Cuándo tomaste la decisión de dejar Malargüe, ¿qué club de Mendoza te adoptó?

- Llegué a Mendoza y empecé a jugar en UNCuyo. Siempre estuve convencido que quería ser entrenador. Cuando tenía 22 años, empecé con un proyecto en el Colegio San Francisco Javier. Nos federamos y empezamos a jugar. Muchos compañeros y amigos, teníamos los mismos anhelos. Después estuve en Porres, Maipú, entre otros, hasta que llegué en el 2011 a Andes Talleres y se se convirtió en mi verdadera casa.

WhatsApp Image 2025-02-08 at 10.30.53 (1).jpeg Andes Talleres campeón en el maxivoley femenino 2024 con Miguel Regal como conductor. Histórico. / Gentileza.

Su llegada a Andes Talleres Sport Club, cambió la historia del vóley

-Uno de los deportes que más creció en Talleres en los últimos años fue el vóley. ¿Las claves?

- Arrancamos con 8 jugadoras. Todo el vóley de Talleres se fue a jugar a Municipalidad de Godoy Cruz. Me quedé y empezamos a trabajar con 3 pelotas prestadas y una red usada que fue donada. Hoy, 14 años más tarde, tenemos 306 jugadoras, completamos todas las categorías y tenemos las tres divisiones: A, B y C. Increíble. Sin dudas, que el trabajo que hizo Mauricio Alfonso, amigo y entrenador, fue fantástico.

- Hay un viejo refrán que dice que es fácil llegar, pero muy difícil mantenerse…

- Crecemos día a día. Un aspecto fundamental es que ningún entrenador tiene que quedarse en su zona de confort. Con la mano en el corazón, me gusta que me reclamen, me exijan, me pidan cosas, que soliciten materiales, espacios para entrenar, nuevas actividades. Todos los años, sumamos una cara nueva al staff, para que se incluyan nuevas ideas.

- ¿Qué objetivos tené planteado a mediano plazo con el vóley de Andes Talleres?

- Cumplimos un sueño en el 2023 y 2024 que fue jugar Liga Nacional con la categoría SUB 14. Histórico para el deporte y la institución. Hoy, en primera división, juegan esas 8 niñas que se quedaron a defender los colores del club cuando tenían entre 8 y 10 años en el 2011. Es un equipo totalmente formado por nuestro semillero. Y esa será la clave de mañana, seguir alimentando nuestro equipo mayor con jugadoras propias.

- ¿Cómo te imaginas el vóley de Talleres dentro de cinco años?

- Sueño todos los días con jugar la Liga Nacional de Primera con Andes Talleres. Y lo vamos a lograr.

WhatsApp Image 2025-02-08 at 16.20.47.jpeg Miguel "Sapo" Regal, DT de la categoría SUB 18, Maxivoley y coordinador absoluto de la disciplina en Andes Talleres. / Gentileza. Miguel Regal

Su visión sobre el vóley en la provincia de Mendoza

- ¿Qué análisis podés hacer del vóley de Mendoza?

- Sin dudas, creció muchísimo la base de jugadoras en todos los clubes. Es una especie de boom. Existe un muy buen trabajo por parte de la Federación. Faltaría sumar más equipo en Masculino. Nosotros, en ATSC no tenemos espacio físico. Cuando, consigamos un predio, recuperaremos la rama de hombres.

- ¿Y en cuánto al posicionamiento de Mendoza a nivel Nacional?

- Mendoza tiene un potencial muy grande en todo sentido. Pero, los esfuerzos, lamentablemente siempre son aislados. Tendríamos que aceitar un objetivo colectivo para que todos los protagonistas trabajamos para instalar a la provincia en lo más alto. A nivel de cantidad de jugadores, estemos muy bien. Sin embargo, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Juan, están un pasito más arriba.

WhatsApp Image 2025-02-08 at 10.30.53.jpeg Miguel Regal, asistente en el 2014, cuando la selección de Mendoza SUB 14, gritó campeón argentino. / Gentileza.

- ¿Quiénes fueron aquellos nombres qué te marcaron en tu carrera tanto como jugador o DT?

-Mario Arenas en Malargüe, Luis Testa y Daniel Vega. Sin dudas, una especie de maestros.

- Tras esa seguidilla de campeonatos argentinos con la medalla de Oro con Mendoza, te ilusionante con la Selección Argentina.

- Es muy difícil para un entrenador del Interior, llegar a laSelección Argentina. El sueño está latente, siempre. Pero, siempre fui un tipo de disfrutar lo que tengo, lo mío. Por esta razón, soy feliz acá en el club, que se convirtió en mi casa.