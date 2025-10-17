Max Verstappen otra vez se quedó con la pole para una carrera Sprint en Fórmula 1

Franco Colapinto terminó el primer día de acción del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 con sensaciones encontradas. Es que en un caluroso Circuito de las Américas, en Austin, Texas, el argentino volvió a mostrar que obra milagros cada vez que se sube al Alpine que es decididamente uno de los peores autos de la parrilla.

A las 14 de la Argentina se correrá la Carrera Sprint -será media hora de pura velocidad- y desde las 18 llegará el turno de la clasificación que definirá la grilla de la carrera del domingo.

Así las cosas, después de una esperanzadora sesión en la Práctica 1, donde terminó por encima de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, por apenas 12 milésimas, el de Pilar no pudo repetir en la clasificación de la Carrera Sprint y fue eliminado en la SQ1 al quedar 17° y dos puestos por debajo de su coequiper, quien se ubicó 13° y quedó fuera de la definitoria SQ3.

Colapinto, que a la espera de la confirmación para 2026 estrenó nuevo casco con los colores de su principal auspiciante y con guiño incluido para la legendaria Misión Argentina en las 84 Horas de Nürburgring de 1969, tardó en encontrarle el pulso a su auto en el único ensayo del fin de semana. Hizo dos tandas con gomas duras y quedó muy lejos de todos, con tiempos más que elevados, pero en el último stint, con neumáticos de compuestos blandos, se las ingenió para sacarle otra vez una pequeña luz de ventaja a Gasly.

colapinto tejano Fórmula 1. Franco Colapinto trata de sacar lo que más pueda a su "Cacharro" Gentileza

Distinto fue lo que sucedió en la clasificación de la Carrera Sprint. En sus dos intentos, ambos con neumáticos amarillos, los medios, Colapinto estuvo lejos de encontrar la velocidad necesaria para evitar quedarse afuera en la SQ1. Tuvo un pequeño error en la primera salida que lo dejó 19°, solo por encima del Sauber de Gabriel Bortoleto, a quien le borraron su tiempo por excederse de los límites de la pista. A pesar del tráfico, mejoró un poco en la segunda, pero no le alcanzó para colarse entre los primeros 15. De ese modo, largará 17°, solo por delante del japonés Yuki Tsunoda (Red Bull), el francés Esteban Ocon (Haas) y el propio Bortoleto, quien no pudo registrar un tiempo.

En la SQ2, además de Gasly, quedaron fuera el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), el francés Isack Hadjar (Racing Bulls), el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls). Parecía que los McLaren volverían al poder en la SQ1, pero el neerlandés Max Verstappen está con las muñecas calientes y con el último suspiro y con un manejo impecable se quedó con la pole position para la Sprint, ya que clavó el cronómetro en 1m32s143 y superó por 71 milésimas al británico Lando Norris y por 380 al australiano Oscar Piastri. Mad Max, no da el brazo a torcer y quiere darle pelea hasta el final a los autos color papaya."Emocionado por mañana, feliz por hoy. Fue un muy buen día para nosotros", sostuvo el vigente tetracampeón mundial. Y agregó: "Intentaré empezar bien. Espero que tengamos un buen ritmo en el Sprint pero lo sabremos mañana".

grillatx La grilla para la carrera Sprint Gentileza/ F1

El mejor de los "mortales" vino con sorpresa: fue el alemán Nico Hulkenberg, que largará desde el cuarto lugar en la segunda fila con su Sauber. Lo siguen el británico George Russell (Mercedes), el español Fernando Alonso (Aston Martin), el también español Carlos Sainz (Williams), el británico Lewis Hamilton (Ferrari), el tailandés Alex Albon (Williams) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

La acción en Austin, donde las autoridades están muy preocupadas por las temperaturas extremas -rozó los 50°C en pista este viernes-, continuará este sábado con dos platos fuertes.