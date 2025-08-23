Los Pumas enfrentan a los All Blacks por el Rugby Championship

Los Pumas vuelven a la acción en un estadio de Vélez Sarsfield repleto, y enfrentan a los siempre complicados All Blacks por el Rugby Championship. El elenco nacional sueña con dar el batacazo y meter el primer triunfo ante Nueva Zelanda en territorio nacional.
23-08-2025 18:33
PT: 19' Nueva Zelanda armó una buena jugada colectiva, que terminó con la filtración de Billy Proctor para el try. Los Pumas 6- All Blacks 8
23-08-2025 18:28
PT: 14' Penal de Juan Cruz Mallía, arriba Los Pumas 6 - 3
23-08-2025 18:25
PT: 11' Penal de Beauden Barrett, que no falló. Los Pumas 3 - All Blacks 3
23-08-2025 18:22
PT: 6' Tomás Albornoz tuvo otro penal, pero no encontró puntería.
23-08-2025 18:16
PT: 3' Argentina se pone en ventaja con un penal de Tomás Albornoz. Los Pumas 3 - All Blacks 0