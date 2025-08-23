vivo

Los Pumas enfrentan a los All Blacks por el Rugby Championship

Los Pumas, la Selección Argentina de Rugby, chocan con los All Blacks por el Rugby Championship en la cancha de Vélez.

Frente a un estadio colmado, Los Pumas no pudieron frente a los All Blacks.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Los Pumas vuelven a la acción en un estadio de Vélez Sarsfield repleto, y enfrentan a los siempre complicados All Blacks por el Rugby Championship. El elenco nacional sueña con dar el batacazo y meter el primer triunfo ante Nueva Zelanda en territorio nacional.

Live Blog Post

PT: 19' Nueva Zelanda armó una buena jugada colectiva, que terminó con la filtración de Billy Proctor para el try. Los Pumas 6- All Blacks 8

Live Blog Post

PT: 14' Penal de Juan Cruz Mallía, arriba Los Pumas 6 - 3

Live Blog Post

PT: 11' Penal de Beauden Barrett, que no falló. Los Pumas 3 - All Blacks 3

Live Blog Post

PT: 6' Tomás Albornoz tuvo otro penal, pero no encontró puntería.

Live Blog Post

PT: 3' Argentina se pone en ventaja con un penal de Tomás Albornoz. Los Pumas 3 - All Blacks 0

Live Blog Post

¡Empezó el partido!

Live Blog Post

Así van los All Blacks:

Embed
Live Blog Post

La formación de Los Pumas:

image

Te puede interesar

Juan Martín González, el mendocino figura de Los Pumas, vuelve a la titularidad. 

Los Pumas y los All Blacks por el Rugby Championship: día, hora, formaciones y TV

Por Redacción Deportes
Frente a un estadio colmado, Los Pumas no pudieron frente a los All Blacks.

Rugby Championship: Debut con derrota para Los Pumas ante los All Blacks en Córdoba

Por Redacción Deportes
Los Pumas y All Blacks se enfrentarán este sábado nuevamente. 

Rugby Championship: Los Pumas con formación confirmada para enfrentar a los All Blacks

Por Redacción Deportes