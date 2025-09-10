10 de septiembre de 2025 - 09:51

Lo que dejó la fecha FIFA: 18 selecciones ya clasificadas al Mundial 2026 y 30 lugares aún en disputa

Con las Eliminatorias Sudamericanas resueltas, otras confederaciones como África y Europa aún deben definir a sus representantes.

La Copa del Mundo de la FIFA

Por Cristian Reta

El Mundial 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá, comienza a tomar forma luego de la reciente fecha FIFA. A la espera de completar el cupo total de 48 participantes, ya son 18 las selecciones que tienen asegurado su lugar en la próxima edición del torneo más importante del fútbol internacional.

Estos tres anfitriones tienen su presencia garantizada, mientras que algunos países con historia se sumaron y el aumento de cupos abrió el abanico para que otras selecciones hagan su debut en la máxima cita futbolística.

MUNDIAL 2026. Túnez se metió en la cita ecuménica que se disputarà en Estados Unidos, México y Canadá. Foto: Gentileza.

A pesar de estas confirmaciones, todavía quedan 30 cupos por definirse en las eliminatorias que continúan en las distintas confederaciones. Europa dispone de 16 plazas directas, África cuenta con nueve más un repechaje, Asia con ocho y otro repechaje, mientras que Sudamérica suma seis boletos directos y una repesca.

Por su lado, Concacaf tendrá seis representantes -incluyendo a los tres organizadores- y dos posibilidades adicionales a través del repechaje intercontinental. En tanto, Oceanía completa el cuadro con una plaza y un repechaje extra.

Esta Copa del Mundo 2026 marcará un hecho histórico: será la primera edición en la que participen 48 selecciones, lo que ampliará la cantidad de partidos a un total de 104. El torneo comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y la final se disputará el 19 de julio en Nueva Jersey, en el estadio MetLife. Con este nuevo formato, la FIFA busca una mayor representación global y una competencia más extensa, que incluirá por primera vez a tres países organizadores.

Cuáles son las selecciones clasificadas al Mundial 2026

  • Estados Unidos (anfitrión)
  • Canadá (anfitrión)
  • México (anfitrión)
  • Japón
  • Nueva Zelanda
  • Irán
  • Argentina
  • Uzbekistán
  • Corea del Sur
  • Jordania
  • Australia
  • Brasil
  • Ecuador
  • Uruguay
  • Colombia
  • Paraguay
  • Marruecos
  • Túnez
Los 18 países clasificados al Mundial 2026 hasta el momento

Cómo se distribuyen las plazas clasificatorias para el Mundial 2026

  • AFC (Asia): 8 plazas directas + 1 repechaje.
  • CAF (África): 9 plazas directas + 1 repechaje
  • Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe): 6 plazas directas + 2 repechajes.
  • CONMEBOL (Sudamérica): 6 plazas directas + 1 repechaje.
  • OFC (Oceanía): 1 plaza directa + 1 repechaje
  • UEFA (Europa): 16 plazas directas
