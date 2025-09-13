Liga Profesional: En un partidazo, Rosario y Boca empatan en el Gigante de Arroyito

El Gigante de Arroyito será testigo de un partido importante, entre dos equipos con el mismo objetivo: ganar para ratificar la levantada en sus respectivos grupos del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Rosario Central y Boca Juniors chocan este domingo, en una tarde que promete.

El encuentro corresponde a la fecha 8, que está plagada de interzonales entre los elencos que conforman las zonas A y B del segundo certamen del año. Contará con el arbitraje de Facundo Tello.

El local arriba en un buen momento, producto de un invicto de 8 encuentros. Sin embargo, el análisis profundo plantea algunos interrogantes ya que sólo dos de ellos fueron victorias (1 a 0 a Lanús, y 1 a 0 a Newell’s en el clásico).

Ángel Di María Ángel Di María y otro golazo de antología CARC Justamente esa fue la última presentación del equipo en casa, que terminó con un golazo de Ángel Di María de tiro libre para la única diferencia en el duelo ante el rival de toda la vida. Pero esa alegría no fue suficiente para crecer en la tabla, permanece lejos del puntero River Plate.

Boca, por su parte, afrontó una semana tumultuosa debido a la situación de salud de su entrenador Miguel Ángel Russo, que pasó varios días internado por una infección urinaria.

Boca - Aldosivi por la fecha 7 de la Liga Profesional Boca - Aldosivi por la fecha 7 de la Liga Profesional Boca Lo positivo del Xeneize es que acumula tres partidos consecutivos con victorias. Superó a Independiente Rivadavia, a Banfield y la fecha pasada a Aldosivi. En contrapartida, sufrió la lesión de su arquero Agustín Marchesín en el duelo ante el Tiburón y no podrá utilizarlo. Probables formaciones de Rosario Central – Boca Juniors: Rosario Central: Jorge Broun; Agustín Sandez, Juan Komar, Carlos Quintana, Emanuel Coronel; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Alejo Véliz, Santiago López. DT: Ariel Holan. Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Russo. Datos del partido: Estadio: Gigante de Arroyito Árbitro: Facundo Tello Hora: 17.30 TV: TNT Sports Minuto a minuto y estadísticas: Embed