Liga Profesional: Con un gol de Montiel, River le gana a Barracas

En el Estadio Claudio Fabián Tapia, River Plate le gana a Barracas Central en el arranque del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El equipo de Marcelo Gallardo tuvo mayor control del balón y dominó las acciones, pero no pudo reflejarlo en el marcador durante la primera etapa.
Pero en el inicio del segundo tiempo, el Millonario pudo finalmente abrir la cuenta con un gol de Gonzalo Montiel.
Desde el primer minuto Juan Fernando Quintero fue el encargado de conducir las ofensivas del conjunto millonario, aunque las oportunidades más claras llegaron por intermedio de Fausto Vera, quien remató quedó frente al arco, pero su remate dio en el brazo de Gastón Campi, situación por la que River reclamó penal. Sin embargo, el árbitro Nicolás Ramírez no sancionó la jugada, generando controversia en los primeros minutos del encuentro.
La acción volvió a poner de relieve un penal no cobrado a River, favoreciendo al equipo local y dejando la sensación de que el partido pudo tener otro rumbo de haberse sancionado la pena máxima.
En el complemento el equipo de Gallardo asumió nuevamente el protagonismo y tras un centro preciso de Quintero por detrás de la defensa apareció Montiel y con cabezazo puso en ventaja a River.
El gol le permitió abrir el juego, porque Barracas salió en busca de la igualdad y el Millo buscó aprovechar mejor los espacios y generó algunas situaciones claras que no pudo concretar, una de la más claras la que tuvo el juvenil Subiabre, quien tardo en tomar decisiones en el área.