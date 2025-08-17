vivo

Liga Profesional En un colmado Malvinas, Boca le gana a Independiente Rivadavia por 1 a 0

El Xeneize se puso en ventaja a los 29 minutos con un gol en contra, luego de un remate de Leandro Paredes y el balón se desvió en Bottari e hizo estallar el estadio.

Independiente Rivadavia - Boca
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En una noche cargada de emociones y un estadio Malvinas Argentinas repleto, Boca le gana a Independiente Rivadavia por 1 a 0, tras un gol en contra de Bottari, luego de una serie de rebotes tras un remate de Leandro Paredes, el balón terminó en el fondo del arco e hizo estremecer la popular norte. Gana el equipo de Russo, por la mínima en uno de los partidos correspondiente a la fecha 5 del torneo Clausura de la Liga Profesional.

El duelo había sido parejo, pero a partir de los 20' el Xeneize tomó mayor control del juego. Generó la más clara del duelo, donde Cavani se lo perdió solo frente al arco.

image
Independiente Rivadavia vs Boca

Independiente Rivadavia vs Boca

La noche mendocina tampoco, al menos en los primeros 45 minutos, no se le abrió al uruguayo. En una jugada posterior y tras un córner llegó la ventaja de carambola para los dirigidos por Russo.

image

El equipo dirigido por Berti, si bien controló en algunos pasajes del partido el juego, le faltó profundidad en los últimos metros y una de las pocas situaciones pasó por el colombiano Sebastián Villa.

image

Los Azules con más impetu que buen juego, sobre el final de la etapa tuvieron la igualdad en los pies de Sartori , tras un centro pasado y una mala salida de Marchesiin, el balón le quedó al delantero leproso. Le pegó a media altura al primer palo del arquero y, sobre la línea Pelegrino evitó el empate.

PT: 1' Tiro libre peligroso de Villa que Marchesín mandó al córner

Arrancó el partido

La formación de la Lepra:

image

Así va Boca:

image

