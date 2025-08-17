Liga Profesional En un colmado Malvinas, Boca le gana a Independiente Rivadavia por 1 a 0

En una noche cargada de emociones y un estadio Malvinas Argentinas repleto, Boca le gana a Independiente Rivadavia por 1 a 0, tras un gol en contra de Bottari, luego de una serie de rebotes tras un remate de Leandro Paredes, el balón terminó en el fondo del arco e hizo estremecer la popular norte. Gana el equipo de Russo, por la mínima en uno de los partidos correspondiente a la fecha 5 del torneo Clausura de la Liga Profesional.

El duelo había sido parejo, pero a partir de los 20' el Xeneize tomó mayor control del juego. Generó la más clara del duelo, donde Cavani se lo perdió solo frente al arco.

image Independiente Rivadavia vs Boca Marcelo Alvarez La noche mendocina tampoco, al menos en los primeros 45 minutos, no se le abrió al uruguayo. En una jugada posterior y tras un córner llegó la ventaja de carambola para los dirigidos por Russo.

image Marcelo Alvarez El equipo dirigido por Berti, si bien controló en algunos pasajes del partido el juego, le faltó profundidad en los últimos metros y una de las pocas situaciones pasó por el colombiano Sebastián Villa.

image Los Azules con más impetu que buen juego, sobre el final de la etapa tuvieron la igualdad en los pies de Sartori , tras un centro pasado y una mala salida de Marchesiin, el balón le quedó al delantero leproso. Le pegó a media altura al primer palo del arquero y, sobre la línea Pelegrino evitó el empate.

La formación de la Lepra: image Live Blog Post Así va Boca: image