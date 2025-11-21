Liga Profesional: San Lorenzo vence a Central Córdoba en Santiago del Estero

46' , Jhohan Romaña recuperó una balón en la mitad de cancha y se proyectó hacia el centro y habilitó con un pase preciso a Facundo Gulli que remató de zurda desde la puerta del área grande y el balón se coló en el ángulo derecho del arquero Alan Aguerre
27' 1T: cierre espectacular de Cerutti para evitar el gol de Martínez
Central Córdoba se hace fuerte de contragolpe y el Pocho Cerutti, como un defensor más, volvió y se lanzó para sostener el cero en su arco y le tapó el remate a Martínez.
3' : Perello y una primera chance para Central Córdoba (SdE)
En la primera llegada clara fue del Ferroviario, la cual Orlando Gill logró contener un remate bajo.
Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Brian Cufré; Fernando Martínez, Matías Vera, José Florentín, Matía Perelló, David Salazar y Lucas Varaldo. DT: Omar De Felippe.