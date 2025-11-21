Liga Profesional: San Lorenzo vence a Central Córdoba en Santiago del Estero

46' , Jhohan Romaña recuperó una balón en la mitad de cancha y se proyectó hacia el centro y habilitó con un pase preciso a Facundo Gulli que remató de zurda desde la puerta del área grande y el balón se coló en el ángulo derecho del arquero Alan Aguerre

Central Córdoba se hace fuerte de contragolpe y el Pocho Cerutti, como un defensor más, volvió y se lanzó para sostener el cero en su arco y le tapó el remate a Martínez.

Central Córdoba y San Lorenzo jugarán este sábado desde las 22 en un Estadio Madre de Ciudades que contarácon hinchas "neutrales", por los octavos de final del Torneo Clausura. El cuadro santiagueño tiene una de las localías más fuertes del campeonato y buscará aprovecharla contra el Ciclón, que quiere distraerse de su crisis institucional con resultados.

Cómo llega Central Córdoba al duelo con San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Clausura

El Ferroviario arrastra un invicto de seis partidos y viene de igualar sin goles contra Banfield, logrando un cuarto puesto que le alcanzó para poder asegurarse la localía en los octavos de final. En el Oeste saben que sus números mejoran cuando no salen de casa, perdiendo un solo partido en todo el semestre bajo esta condición (1-0 vs. Tigre). En la previa, el entrenador Omar de Felippe ratificó su confianza: “Nos gustaría que las definiciones sean acá, nos sentimos cómodos”.

G5_U6a5WkAAImXf Central Córdoba vs. San Lorenzo, por los octavos de final del Torneo Clausura. Gentileza.

Cómo llega San Lorenzo al duelo con Central Córdoba por los octavos de final del Clausura

El elenco dirigido por Damián Ayude consiguió meterse no sólo en esta instancia, sino también en la próxima edición de la Copa Sudamericana gracias a un buen presente deportivo que no se condice con la actualidad institucional del club. Además de las catorce inhibiciones (dos en la última semana), se le sumó a las polémicas del equipo un comunicado difundido por el plantel en el que reclamaban falta de pagos y condiciones laborales mínimas, que posteriormente borraron y reemplazaron por otro en el que decían haber cometido una “imprudencia”. Por si fuera poco, el miércoles Alexis Cuello intimó a la institución Azulgrana para que le pague una deuda de 75 mil dólares. Ante la posibilidad de que quede en libertad de acción, AFA pagó sus haberes por orden del Chiqui Tapia.

Las Formaciones

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Brian Cufré; Fernando Martínez, Matías Vera, José Florentín, Matía Perelló, David Salazar y Lucas Varaldo. DT: Omar De Felippe.

San Lorenzo: Orlando Gil; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripicchio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Agustín Ladstatter; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.