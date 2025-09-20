Liga Profesional: Independiente Rivadavia le gana al puntero en Santa Fe

Independiente Rivadavia y el líder de la zona A, Unión de Santa Fe, igualan sin goles en un intenso encuentro correspondiente a la fecha 9 del torneo Clausura de la Liga Profesional y que se está disputando, en el estadio 15 de Abril. Duelo que cuenta con el arbitraje de Pablo Echavarría.

El equipo dirigido por Alfredo Berti está afrontando su segundo compromiso consecutivo en condición de visitante, tras la ajustada derrota por 1 a 0 ante Lanús. Pese a la caída, el DT valoró el rendimiento de sus dirigidos : “Jugamos un buen partido, como lo venimos haciendo. Tuvimos algunos descuidos que nos costaron el gol, y en el primer tiempo generamos chances que no supimos aprovechar. En general, el equipo está bien. Tuvimos una buena semana de trabajo y vamos a Santa Fe a buscar el triunfo”, expresó el entrenador rosarino, conocedor del rival y del escenario.

image

Un gran año para la Lepra

La Lepra mendocina transita una temporada muy positiva en este tercer ciclo de Berti al frente del equipo. La clasificación histórica a semifinales de la Copa Argentina, tras eliminar a Tigre, ha sido un espaldarazo anímico y deportivo para un plantel que sueña con pelear grandes cosas.

“Está siendo un año de sensaciones muy lindas. Aún nos quedan muchos partidos por disputar y copas por pelear. Ante Unión será un partido muy exigente. Tenemos que ser inteligentes y buscar traernos los tres puntos. Este equipo no va a cambiar su identidad y es fuerte desde el perfil bajo”, remarcó Berti, con orgullo por el compromiso de sus dirigidos.

Un duelo de estilos

El capitán de los Azules, Sebastián Villa junto a un gran referente del Parque, el mendocino Diego Tonetto.

Será un partido atractivo y exigente para ambos equipos. Unión, conducido por Leonardo Madelón, llega en un gran momento, en el que acumula una racha positiva que incluye muy buenos triunfos ante Racing y Gimnasia de La Plata, además de mantener un invicto importante como local.

En cuanto al equipo, una de las novedades en Independiente Rivadavia podría ser la vuelta al once titular del goleador paraguayo Alex Arce: “Alex tuvo una muy buena semana. Es un jugador de jerarquía y queremos que recupere su mejor versión. Confiamos en que lo va a lograr”, aseguró Berti.

El resto del equipo sería el mismo que jugó ante Lanús, mientras que el Tatengue tampoco haría modificaciones respecto al once que goleó a Gimnasia.

Con grandes expectativas, un rival de peso y la confianza en alza, la Lepra va en busca de un nuevo golpe en esta temporada en la que sigue creciendo y ganándose un lugar entre los protagonistas.

image

Las probables formaciones Unión vs Independiente Rivadavia

Unión de Santa Fe: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas o Emiliano Álvarez, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Leonard Costa, Iván Villalba y Sheyko Studer; Ezequiel Bonifacio, Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari y Luciano Gómez; Matías Fernández; Sebastián Villa y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Datos del partido

Estadio: 15 de Abril

Hora: 16.45

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Leandro Rey Hilfer