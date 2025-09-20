Liga Profesional: Independiente Rivadavia empata con Unión en Santa Fe.

Independiente Rivadavia y el líder de la zona A, Unión de Santa Fe, igualan 1 a 1, en un intenso encuentro correspondiente a la fecha 9 del torneo Clausura de la Liga Profesional y que se está disputando, en el estadio 15 de Abril. Duelo que cuenta con el arbitraje de Pablo Echavarría.

El equipo dirigido por Alfredo Berti está afrontando su segundo compromiso consecutivo en condición de visitante, tras la ajustada derrota por 1 a 0 ante Lanús. Pese a la caída, el DT valoró el rendimiento de sus dirigidos : “Jugamos un buen partido, como lo venimos haciendo. Tuvimos algunos descuidos que nos costaron el gol, y en el primer tiempo generamos chances que no supimos aprovechar. En general, el equipo está bien. Tuvimos una buena semana de trabajo y vamos a Santa Fe a buscar el triunfo”, expresó el entrenador rosarino, conocedor del rival y del escenario.

29' Villa desbordó y lanzó un centro preciso que Arce conectó de cabeza. Tagliamonte reaccionó a tiempo y salvó sobre la línea.

Centro perfecto para Palavecino, que cabeceó solo dentro del área, pero Centurión respondió de manera espectacular y sacó la pelota por encima del travesaño.

26' Tarragona probó desde afuera del área con un remate de media vuelta, pero la pelota se fue por encima del travesaño.

18'

Golazo de Alex Arce. Empata la Lepra 2 a 2.

8'

Gol en Unión. En contra Villalba. Gana 2 a 1.

Primer Tiempo

41'

Gol de Unión. De penal convirtió Tarragona y estableció el 1 a 1.

11'

Gol en contra. Gran corrida de Matías Fernández por la derecha tras un contragolpe que desarmó a la defensa local. Al llegar al área, sacó un centro bajo para Arce, pero en su intento por despejar, Pittón terminó empujando la pelota al fondo de su propio arco.

6'

Centro pasado desde la derecha tras un córner. Studer ganó en lo alto y conectó de cabeza, pero la pelota se fue apenas desviada, rozando el palo derecho del arquero.

El capitán de los Azules, Sebastián Villa junto a un gran referente del Parque, el mendocino Diego Tonetto.

Las probables

Unión de Santa Fe: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco, Julián Palacios,) Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona DT: Leonardo Madelón.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Ezequiel Bonifacio; Matías Fernandez, Tomas Bottari, Maximiliano Amarfil, Luciano Gómez; Sebastián Villa, Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Goles: PT: 11' Pittón (U), en contra, 41' Tarragona (U) de penal.

Estadio: 15 de Abril

Árbitro: Pablo Echavarría