Liga Profesional: Godoy Cruz y Barracas Central empatan 0 a 0 en el Gambarte

En un partido que arrancó con mucha intensidad, impulsado principalmente por el dominio de Godoy Cruz, la primera etapa concluyó entre reclamos y un duelo friccionado frente a Barracas Central. Ambos equipos se fueron al descanso igualando sin goles en el estadio Feliciano Gambarte, por la fecha 8 interzonal del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

image Godoy Cruz vs Barracas Central Walter Caballero La última victoria del Expreso como visitante, después de varias jornadas sin conocer el triunfo, había despertado una gran expectativa en su gente, aunque en su estadio reinaugurado todavía no consigue sumar de a tres. En ese marco, fue el Tomba quien manejó los tiempos ante un Guapo más especulador. El trabajo de los Fernández, junto con Meli y Yáñez, le permitió al equipo de Ribonetto acercarse al arco defendido por Ledesma. La primera chance clara llegó tras un desborde y centro de Arce que Martínez Dupuy conectó de cabeza, pero el arquero respondió sin problemas

image Godoy CRuz vs Barracas Central Walter Caballero Godoy Cruz se mostró seguro y preciso en los primeros minutos, aunque sin demasiada profundidad. Barracas, por su parte, se sostuvo con la anticipación y el quite de Barrios, Jappert y Demartini, logrando cortar los intentos del local.

image La falta que reclamó el Tomba y los hinchas, sobre Auzmendi cuando ingresaba al área. Walter Caballero Un remate desde afuera de Poggi obligó a Ledesma a intervenir, pero no mucho más. Con el paso de los minutos, el calor de la tarde mendocina comenzó a afectar y el rendimiento del Expreso se fue diluyendo. Barracas apenas inquietó con un disparo de Buera que controló Petroli, en una de las pocas acciones claras de los de Insúa, que apostaron más al roce y la fricción que al juego asociado.

Así, el primer tiempo se cerró sin grandes emociones y con la paridad intacta.

Posibles formaciones de Godoy Cruz – Barracas Central: Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Andrés Meli; Vicente Poggi, Guillermo Fernández, Nicolás Fernández, Bastián Yáñez; Agustín Auzmendi, Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto. Barracas Central:Marcos Ledesma;Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak,Nicolás Demartini; Rodrigo Insúa,Dardo Miloc,Iván Tapia, Ignacio Tapia; Javier Ruiz,Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa. Datos del partido: Estadio: Feliciano Gambarte Árbitro: Darío Herrera Hora: 14.30 TV: ESPN Premium Minuto a minuto y estadísticas: Embed