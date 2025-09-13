vivo

Liga Profesional: Godoy Cruz y Barracas Central empatan 0 a 0 en el Gambarte

El Tomba y el Guapo no se sacan ventaja en el Feliciano Gambarte, en uno de los duelos interzonales correspondiente a la fecha 8 del Torneo Cluasura 2025 de la Liga Profesional.

El Tomba iguala frente al Guapo en el Gambarte.
    Los Andes | Sergio Faria
    Por Sergio Faria

    En un partido que arrancó con mucha intensidad, impulsado principalmente por el dominio de Godoy Cruz, la primera etapa concluyó entre reclamos y un duelo friccionado frente a Barracas Central. Ambos equipos se fueron al descanso igualando sin goles en el estadio Feliciano Gambarte, por la fecha 8 interzonal del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

    image
    Godoy Cruz vs Barracas Central

    Godoy Cruz vs Barracas Central

    La última victoria del Expreso como visitante, después de varias jornadas sin conocer el triunfo, había despertado una gran expectativa en su gente, aunque en su estadio reinaugurado todavía no consigue sumar de a tres. En ese marco, fue el Tomba quien manejó los tiempos ante un Guapo más especulador. El trabajo de los Fernández, junto con Meli y Yáñez, le permitió al equipo de Ribonetto acercarse al arco defendido por Ledesma. La primera chance clara llegó tras un desborde y centro de Arce que Martínez Dupuy conectó de cabeza, pero el arquero respondió sin problemas

    image
    Godoy CRuz vs Barracas Central

    Godoy CRuz vs Barracas Central

    Godoy Cruz se mostró seguro y preciso en los primeros minutos, aunque sin demasiada profundidad. Barracas, por su parte, se sostuvo con la anticipación y el quite de Barrios, Jappert y Demartini, logrando cortar los intentos del local.

    image
    La falta que reclam&oacute; el Tomba y los hinchas, sobre Auzmendi cuando ingresaba al &aacute;rea.

    La falta que reclamó el Tomba y los hinchas, sobre Auzmendi cuando ingresaba al área.

    Un remate desde afuera de Poggi obligó a Ledesma a intervenir, pero no mucho más. Con el paso de los minutos, el calor de la tarde mendocina comenzó a afectar y el rendimiento del Expreso se fue diluyendo. Barracas apenas inquietó con un disparo de Buera que controló Petroli, en una de las pocas acciones claras de los de Insúa, que apostaron más al roce y la fricción que al juego asociado.

    Así, el primer tiempo se cerró sin grandes emociones y con la paridad intacta.

    Posibles formaciones de Godoy Cruz – Barracas Central:

    Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Andrés Meli; Vicente Poggi, Guillermo Fernández, Nicolás Fernández, Bastián Yáñez; Agustín Auzmendi, Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.

    Barracas Central:Marcos Ledesma;Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak,Nicolás Demartini; Rodrigo Insúa,Dardo Miloc,Iván Tapia, Ignacio Tapia; Javier Ruiz,Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.

    Datos del partido:

    Estadio: Feliciano Gambarte

    Árbitro: Darío Herrera

    Hora: 14.30

    TV: ESPN Premium

    Minuto a minuto y estadísticas:

    Embed

    Te puede interesar

    sortearan 48 viviendas en una codiciada zona de mendoza: asi son las casas

    Sortearán 48 viviendas en una codiciada zona de Mendoza: así son las casas

    Por Redacción Sociedad
     Lautaro Lisandro Sosa, de 20 años, falleció en San Luis. Defendía los colores de Huracán de la provincia puntana. 

    Dolor en Godoy Cruz: falleció a los 20 años el hermano de Misael Sosa en San Luis

    Por Redacción Deportes
    Un hombre murió tras ser atropellado por un auto mientras cruzaba la calle en Godoy Cruz

    Un hombre murió tras ser atropellado por un auto mientras cruzaba una calle en Godoy Cruz

    Por Redacción Policiales