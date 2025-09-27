vivo

Liga Profesional: En el parque, Independiente Rivadavia y Huracán empatan sin goles

Los Azules enfrentan al Globo en el estadio Bautista Gargantini. Un duelo de necesitados por la 10ma. fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional.

En el Gargantini, el Globo y la Lepra igualan sin goles, en un partido donde el juego lo ha contralado el equipo de Parque de Patricios.&nbsp;
    Los Andes | Redacción Deportes
    Por Redacción Deportes

    Independiente Rivadavia y Huracán de Parque Patricios empatan sin goles en el estadio Bautista Gargantini, en el marco de la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El partido que cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa.

    El equipo dirigido por Alfredo Berti viene de empatar en Santa Fe frente a Unión y buscará volver al triunfo para mantenerse en la pelea por la clasificación a los playoffs. A pesar de no haber ganado, la "Lepra" dejó una buena imagen en su última presentación y buscará revalidarla ante su gente.

    Por su parte, Huracán atraviesa un momento irregular, porque el “Globo” lleva cinco partidos sin triunfos (entre todas las competencias) y necesita sumar de a tres para no perder terreno en la tabla.

    image

    Una baja en la Lepra

    Independiente Rivadavia tendrá una baja sensible, la del defensor Sheyko Studer, que llegó a la quinta amonestación, deberá cumplir una fecha de suspensión. En su lugar ingresaría Nicolás Retamar, que sería el único cambio en el once titular respecto al equipo que igualó ante Unión.

    El entrenador Alfredo Berti mantendría la base del equipo, aunque podría realizar algunos ajustes tácticos ante un rival necesitado de victorias.

    En sus últimas dos presentaciones, el conjunto del Parque mostró una propuesta ofensiva, donde cayó ante Lanús y luego rescató un empate ante Unión. Esta vez, la obligación es sumar de a tres si quiere mantenerse con chances de clasificar a play offs.

    “El equipo está bien y buscaremos volver a ganar en casa, donde esperamos siempre darle una alegría a la gente”, comentó el técnico rosarino.

    image
    Independiente Rivadavia vs Hurac&aacute;n&nbsp;

    Independiente Rivadavia vs Huracán

    Un Globo llega presionado

    Del lado del conjunto de Parque Patricios, el clima es tenso. Huracán viene de caer 2 a 0 frente a un Racing alternativo y fue despedido con silbidos en el Tomás Ducó.

    En conferencia de prensa, el entrenador Frank Darío Kudelka se mostró molesto por las críticas: “Lo que más me molesta es que me hagan sentir descartable. Parece que es un equipo que se está yendo al descenso, cuando no es así. Es un mal momento, una mala racha”, señaló.

    Un duelo de necesitados, en el que la "Lepra" intentará hacerse fuerte esta tarde en el Bautista Gargantini, donde se espera un gran marco de público. El objetivo es claro: sumar de a tres y dar un paso firme hacia los puestos de clasificación.

    image
    Independiente Rivadavia vs Hurac&aacute;n&nbsp;

    Independiente Rivadavia vs Huracán

    Las formaciones

    Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Nicolás Retamar; Matías Fernández; Sebastián Villa y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

    Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil, Matko Miljevic, Leonardo Sequeira; Luciano Giménez, Juan Francisco Bisanz. . DT: Frank Darío Kudelka.

    Estadio: Bautista Gargantini

    Árbitro: Nazareno Arasa

    VAR: Jorge Baliño

    Te puede interesar

    River Plate - Riestra, por la Liga Profesional

    Golpazo de Deportivo Riestra, que venció a River Plate en el Monumental

    Por Emanuel Cenci
    Racing - Independiente de Avellaneda, por Liga Profesional

    Racing e Independiente de Avellaneda no se sacaron ventajas e igualaron 0 a 0

    Por Emanuel Cenci
    El defensor rosarino sufrió una grave lesión apenas comenzado el duelo entre Rosario y Gimnasia. Quintana, un referente en el conjunto Canalla. Di María le dedicó el triunfo. 

    Carlos Quintana sufrió una grave lesión en la victoria de Rosario Central

    Por Redacción Deportes