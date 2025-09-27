Liga Profesional: En el Nuevo Gasómetro, Godoy Cruz pierde frente a San Lorenzo 2 a 0

En el marco de la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Godoy Cru z pierde 2 a 0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro , en un duelo clave para sus aspiraciones.

El equipo dirigido por Tino Ribonetto fue protagonista durante buena parte de la primera etapa. Con el control del mediocampo a través de Yáñez, Montoya y el Indio Fernández, el conjunto tombino impuso condiciones, mostró mayor dinamismo y generó varias aproximaciones al área rival, aunque sin profundidad ni eficacia en los últimos metros.

San Lorenzo, con una postura más conservadora, apenas logró inquietar al fondo mendocino. No obstante, tuvo la chance más clara con un remate desde fuera del área de Gulli, que se estrelló contra el poste izquierdo del arco defendido por Petroli.

Del lado de Godoy Cruz, Luca Arce fu e punzante por el sector derecho y generó un par de desbordes peligrosos, aunque uno de sus centros no pudo ser bien conectado por Fernández, y otro fue interceptado por la defensa azulgrana.

ARRIBA EL CICLÓN: Romaña cabeceó y el Tonga Hernández desvió para el 1-0 de San Lorenzo ante Godoy Cruz en el #TorneoClausura . ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/6SQeFwanP8

Sobre los 40 minutos, Montoya encabezó una contra que dejó bien posicionado a Martínez Dupuy, pero el delantero no alcanzó a definir ante la rápida intervención de Hernández, quien lo anticipó a tiempo.

Con la recuperación de Vicente Poggi, en tres cuartos de cancha, el Tomba intentó salir limpio desde el fondo y mantener el dominio territorial. Sin embargo, volvió a mostrar dificultades para finalizar las jugadas y transformar la posesión en situaciones concretas de gol.

El local aprovechó su momento

Y en el momento menos esperado, San Lorenzo aprovechó una jugada aislada para ponerse en ventaja, luego de un córner desde la derecha, Jhohan Romaña peinó la pelota en el primer palo y Gastón Hernández, libre por el segundo, empujó al gol para el 1 a 0 parcial.

Así, y pese a haber sido más en el desarrollo del juego, Godoy Cruz se fue al entretiempo en desventaja y obligado a reaccionar en el complemento.

Las Formaciones

San Lorenzo: Orlando Gilli; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli; Matías Reali, Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Juan Escobar, Federico Rasmussen, Juan Meli; Vicente Poggi, Guillermo Fernández, Nicolás Fernández, Walter Montoya, Bastián Yañez; Luca Martínez Dupuy. DT: Walter RibonettoTorneo.

Goles: PT: 44' Hernández (SL). ST: 7' Cuello (SL), de penal.

Cambios: ST: 11' Agustín Auzmendi por Martinez Dupuy (GC), Misael Sosa por Yáñez (GC); 20' Facundo Altamira por Montoya (GC), Daniel Barrea por Poggi (GC),

Estadio: Pedro Bidegain

Árbitro: Nicolás Lamolina