vivo

Liga Profesional: El Granate le gana a Independiente Rivadavia, en Lanús

Con un gol de Bou a los 10 minutos, Lanús le gana por la mínima a Independiente Rivadavia en La Fortaleza, por la octava fecha del Torneo Clausura 2025.

En Granate se impone al conjunto Azul, con un gol de Walter Bou.
    Los Andes | Redacción Deportes
    Por Redacción Deportes

    Independiente Rivadavia pierde frente a Lanús por 1 a 0, en el Estadio Ciudad de Lanús, en un encuentro correspondiente a la 8ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El duelo se disputa en un clima intenso y parejo, con ambos equipos mostrando momentos de dominio, pero sin la eficacia necesaria para romper el marcador.

    Una triangulación perfecta iniciada por Walter Bou terminó en gol del propio delantero. Bou tocó para Marcelino Moreno, quien pivoteó sobre la medialuna y habilitó a Toto Salvio, que entró por el sector izquierdo. Salvio lanzó un centro rasante al corazón del área para la llegada de Bou, que definió de zurda y venció a Centurión, cuando transcurrían 10 minutos del complemento.

    El conjunto mendocino, dirigido por Alfredo Berti, llegó a este compromiso con un envión anímico importante tras dos victorias consecutivas, una ante Argentinos Juniors en el Parque y otra frente a Tigre, por Copa Argentina, que le permitió avanzar a las semifinales del certamen nacional.

    image
    Lanus vs Independiente Rivadavia

    Lanus vs Independiente Rivadavia

    Cómo llega Independiente Rivadavia al duelo con Lanús

    Con esa confianza, la Lepra se plantó con solidez en La Fortaleza y tuvo un buen primer tiempo. Sin deslumbrar, logró controlar el juego desde la calma, manejando bien la pelota en el mediocampo y generando dos situaciones claras de gol. Ambas tuvieron como protagonista a Matías Fernández: primero, desperdició un cabezazo claro tras un preciso centro de Sebastián Villa desde la derecha; luego, remató incómodo en el área chica luego de una buena asistencia de Sartori, nuevamente tras una jugada iniciada por el colombiano.

    image
    El goleador Granate, Walter Bou, retorn&oacute; al gol.&nbsp;

    El goleador Granate, Walter Bou, retornó al gol.

    Lanús, en tanto, llegó al encuentro con la necesidad de recuperarse tras la dura derrota sufrida ante Vélez. Si bien intentó asumir el protagonismo en los primeros 20 minutos, no logró plasmarlo en situaciones de peligro. Su chance más clara llegó a los 32', cuando Toto Salvio quedó mano a mano con Centurión, quien respondió con una gran atajada para mantener el cero en el arco leproso.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clublanus/status/1966678907307880496?t=H45IC6FH8dbKP90gR7K5aA&s=08&partner=&hide_thread=false

    Ambos entrenadores trabajaron sobre las fallas defensivas, especialmente en las coberturas en mitad de cancha. Aunque los dos equipos buscaron con intensidad, no lograron sacarse ventajas al final de los primeros 45 minutos.

    El segundo tiempo promete un desarrollo aún más intenso, con Independiente apostando a su velocidad por las bandas y Lanús intentando imponer su jerarquía como local.

    Las Formaciones

    Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno; Alexis Segovia, Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

    Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Mauricio Cardillo, Iván Villalba, Alejo Osella, Sheyko Studer; Luciano Gómez, Maximiliano Amarfil, Tomas Bottari, Matías Fernandez; Fabrizio Sartori, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

    • Árbitro: Hernán Mastrángelo
    • VAR: Germán Delfino
    • Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez

    Lanús vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura: minuto a minuto y estadísticas

    Embed

    Te puede interesar

    Por los cuartos de final de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia sueña con vencer a Tigre y meterse en las semifinales. 

    Copa Argentina: cómo comprar las entradas para el duelo entre Independiente Rivadavia y Tigre en Rosario

    Por Redacción Deportes
    ¡Qué continúan los exitos Independiente Rivadavia! 

    Triunfazo histórico de Independiente Rivadavia, que está en semifinales de la Copa Argentina

    Por Redacción Deportes
    Independiente Rivadavia - Tigre, por Copa Argentina

    La gran clasificación de Independiente Rivadavia en imágenes

    Por Redacción Deportes