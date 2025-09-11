Liga Profesional: El Granate le gana a Independiente Rivadavia, en Lanús

Independiente Rivadavia pierde frente a Lanús por 1 a 0, en el Estadio Ciudad de Lanú s, en un encuentro correspondiente a la 8ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional . El duelo se disputa en un clima intenso y parejo, con ambos equipos mostrando momentos de dominio, pero sin la eficacia necesaria para romper el marcador.

Una triangulación perfecta iniciada por Walter Bou terminó en gol del propio delantero. Bou tocó para Marcelino Moreno, quien pivoteó sobre la medialuna y habilitó a Toto Salvio , que entró por el sector izquierdo. Salvio lanzó un centro rasante al corazón del área para la llegada de Bou, que definió de zurda y venció a Centurión, cuando transcurrían 10 minutos del complemento .

El conjunto mendocino, dirigido por Alfredo Berti, llegó a este compromiso con un envión anímico importante tras dos victorias consecutivas, una ante Argentinos Juniors en el Parque y otra frente a Tigre, por Copa Argentina , que le permitió avanzar a las semifinales del certamen nacional.

Con esa confianza, la Lepra se plantó con solidez en La Fortaleza y tuvo un buen primer tiempo. Sin deslumbrar, logró controlar el juego desde la calma, manejando bien la pelota en el mediocampo y generando dos situaciones claras de gol. Ambas tuvieron como protagonista a Matías Fernández: primero, desperdició un cabezazo claro tras un preciso centro de Sebastián Villa desde la derecha; luego, remató incómodo en el área chica luego de una buena asistencia de Sartori, nuevamente tras una jugada iniciada por el colombiano.

image El goleador Granate, Walter Bou, retornó al gol. @clublanus

Lanús, en tanto, llegó al encuentro con la necesidad de recuperarse tras la dura derrota sufrida ante Vélez. Si bien intentó asumir el protagonismo en los primeros 20 minutos, no logró plasmarlo en situaciones de peligro. Su chance más clara llegó a los 32', cuando Toto Salvio quedó mano a mano con Centurión, quien respondió con una gran atajada para mantener el cero en el arco leproso.

Ambos entrenadores trabajaron sobre las fallas defensivas, especialmente en las coberturas en mitad de cancha. Aunque los dos equipos buscaron con intensidad, no lograron sacarse ventajas al final de los primeros 45 minutos.

El segundo tiempo promete un desarrollo aún más intenso, con Independiente apostando a su velocidad por las bandas y Lanús intentando imponer su jerarquía como local.

Las Formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno; Alexis Segovia, Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Mauricio Cardillo, Iván Villalba, Alejo Osella, Sheyko Studer; Luciano Gómez, Maximiliano Amarfil, Tomas Bottari, Matías Fernandez; Fabrizio Sartori, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Hernán Mastrángelo VAR: Germán Delfino

Germán Delfino Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez

Lanús vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura: minuto a minuto y estadísticas