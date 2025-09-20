Liga Profesional: Atlético Tucumán le gana a River por 1 a 0

El partido ante Atlético Tucumán de este fin de semana no es más que una molestia para River Plate, que sólo piensa en continuar con vida en el plano continental. Por ese motivo, el entrenador Marcelo Gallardo diagramó un once inicial cargado de suplentes para evitar contratiempos en la Liga Profesional.

La derrota 2 a 1 en casa ante Palmeiras dejó al Millonario con chances de pasar de ronda, pero dependiendo de hacer un partido casi perfecto para conseguir dicho objetivo. Eso genera que el descanso y la concentración sea más que necesaria para los titulares, aquellos que tendrán que hacer un buen trabajo en el duelo de vuelta.

River Plate tiene la mente puesta en Palmeiras: River Plate River Plate quiere seguir vivo en la Libertadores Gentileza Marcelo Gallardo lo sabe, y por eso no quiere tentar a la mala suerte. En las prácticas de fútbol de esta semana, decidió que ninguno de los que pueden sumar minutos importantes frente al Verdao se vean involucrados en el choque con Atlético Tucumán de este sábado por la noche.

De la rotación no se salvará ninguno. Ni siquiera Franco Armani estará debajo de los tres palos, y le dejará su lugar a Jeremías Ledesma. Luego, los únicos nombres que habitualmente pelean por la titularidad (aunque desde atrás en los últimos tiempos) y aparecen en el once son Santiago Lencina, Matías Galarza, y Miguel Ángel Borja.

Atlético Tucumán también será una buena chance para ver a juveniles con futuros promisorios. Por ese motivo, en la formación figuran Ulises Giménez, Agustín De La Cuesta, Juan Cruz Meza, y Bautista Dadín. Además, será la primera convocatoria del lateral diestro de 19 años Agustín Obregón, y del mediocampista Thiago Acosta, de 20 años.

Así, el Muñeco bajó el mensaje: lo que importa realmente en el futuro inmediato es el miércoles ante Palmeiras. Allí, en la Copa Libertadores, River se jugará lo que resta del año. Los once de Marcelo Gallardo ante Atlético Tucumán: image En síntesis, la formación que planea el entrenador para visitar al Decano este sábado a las 21.15 horas es: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Santiago Lencina, Agustín De La Cuesta, Juan Cruz Meza, Matías Galarza; Miguel Borja y Bautista Dadín.