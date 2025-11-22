vivo

Lanús juega con Atlético Mineiro por el sueño de conquistar la Copa Sudamericana

Lanús y Atlético Mineiro igualan 0 a 0 en la final de la Copa Sudamericana, en el Estadio Defensores del Chaco.

Lanús - Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes
Live Blog Post

Final del primer tiempo

Live Blog Post

PT: 46' Salvio se juntó con Carrera, que probó desde afuera del área, apenas desviado

Live Blog Post

PT: 43' Igor Gómez recibió y se acomodó en tres cuartos de campo, y disparó a las manos de Losada

Live Blog Post

PT: 32' Medina intentó pincharla desde lejos, y Everson alcanzó a descolgarla del ángulo

Live Blog Post

PT: 26' Tremendo tiro libre de Bernard que terminó estrellándose en el segundo palo. Clarísima situación para el Mineiro

Live Blog Post

PT: 21' Gran pase de Junior Alonso, Guillerme Arhana recibió en el área y exigió la enorme respuesta de Losada.

Live Blog Post

PT: 18' Mineiro apretó el acelerador, y Alan Franco remató desde la puerta del área grande. Pasó muy cerca

Live Blog Post

PT: 13' Moreno recuperó, y Ramiro Carrera finalizó con un remate débil a las manos de Everson

Live Blog Post

Empezó el partido

Live Blog Post

Los once de Mineiro:

image
Live Blog Post

Formación de Lanús confirmada:

image

Formaciones de Lanús vs. Atlético Mineiro:

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Atlético Mineiro: Everson; Ruan Tressoldi, Vítor Hugo, Junior Alonso; Igor Gomes, Guilherme Arana, Alan Franco, Bernard; Dudu, Hulk, Rony. DT: Jorge Sampaoli.

Datos del partido:

Estadio: Defensores del Chaco (Asunción)

Árbitro: Piero Maza

VAR: Juan Lara

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

