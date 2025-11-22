Lanús juega con Atlético Mineiro por el sueño de conquistar la Copa Sudamericana

Lanús y Atlético Mineiro juegan en el Estadio Defensores del Chaco, ubicado en Asunción, por la final de la Copa Sudamericana. El Granate llega tras un gran final de temporada que buscará coronar con el título, pero para eso deberá superar al elenco dirigido por Jorge Sampaoli en el duelo definitorio.
Live Blog Post
22-11-2025 17:49
Final del primer tiempo
Live Blog Post
22-11-2025 17:46
PT: 46' Salvio se juntó con Carrera, que probó desde afuera del área, apenas desviado
Live Blog Post
22-11-2025 17:44
PT: 43' Igor Gómez recibió y se acomodó en tres cuartos de campo, y disparó a las manos de Losada
Live Blog Post
22-11-2025 17:33
PT: 32' Medina intentó pincharla desde lejos, y Everson alcanzó a descolgarla del ángulo
Live Blog Post
22-11-2025 17:27
PT: 26' Tremendo tiro libre de Bernard que terminó estrellándose en el segundo palo. Clarísima situación para el Mineiro
Live Blog Post
22-11-2025 17:21
PT: 21' Gran pase de Junior Alonso, Guillerme Arhana recibió en el área y exigió la enorme respuesta de Losada.
Live Blog Post
22-11-2025 17:18
PT: 18' Mineiro apretó el acelerador, y Alan Franco remató desde la puerta del área grande. Pasó muy cerca
Live Blog Post
22-11-2025 17:13
PT: 13' Moreno recuperó, y Ramiro Carrera finalizó con un remate débil a las manos de Everson
Live Blog Post
22-11-2025 17:00
Empezó el partido
Live Blog Post
22-11-2025 16:20
Los once de Mineiro:
Live Blog Post
22-11-2025 16:19
Formación de Lanús confirmada:
Formaciones de Lanús vs. Atlético Mineiro:
Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Atlético Mineiro: Everson; Ruan Tressoldi, Vítor Hugo, Junior Alonso; Igor Gomes, Guilherme Arana, Alan Franco, Bernard; Dudu, Hulk, Rony. DT: Jorge Sampaoli.
Datos del partido:
Estadio: Defensores del Chaco (Asunción)