La Selección Argentina se mide con Colombia por las semifinales del Mundial Sub 20

La Selección Argentina enfrenta a su par de Colombia en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile por la semifinal del Mundial Sub 20. El encuentro es transmitido por D Sports y Telefé, y podría marcar el regreso a la gran definición de la Albiceleste tras muchos años de ausencia.
Live Blog Post
15-10-2025 19:44
Live Blog Post
15-10-2025 19:09
Confirmados los once de Argentina: Barbi; Gorosito, Ramírez, Pérez, Villalba, Soler; Delgado, Acuña; Prestianni, Subiabre, Sarco.
Formaciones de la Selección Argentina - Colombia:
Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre, Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
Colombia: Jordan García; Julián Bazán, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Elkin Rivero, Joel Romero, Kéner González, Joel Canchimbo; Emilio Aristizábal, Óscar Perea. DT: César Torres.
Datos del partido:
Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago de Chile.
Árbitro: Joao Pinheiro (Portugal)