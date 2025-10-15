vivo

La Selección Argentina se mide con Colombia por las semifinales del Mundial Sub 20

La Selección Argentina tiene la chance de volver a clasificar a una final del Mundial Juvenil después de 18 años. Cómo llegan y cuales son las bajas.

La Selección Argentina se juega la clasificación a la gran final del Mundial Sub 20 en Chile.&nbsp;
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes
Los once de Colombia:

Confirmados los once de Argentina: Barbi; Gorosito, Ramírez, Pérez, Villalba, Soler; Delgado, Acuña; Prestianni, Subiabre, Sarco.

Formaciones de la Selección Argentina - Colombia:

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre, Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Colombia: Jordan García; Julián Bazán, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Elkin Rivero, Joel Romero, Kéner González, Joel Canchimbo; Emilio Aristizábal, Óscar Perea. DT: César Torres.

Datos del partido:

Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago de Chile.

Árbitro: Joao Pinheiro (Portugal)

Minuto a minuto y estadísticas:

