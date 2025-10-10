La Selección Argentina prueba variantes ante Venezuela

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se mide ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, por un amistoso

La Selección Argentina ingresó en la etapa de probar diversas alternativas y testar a aquellos jugadores que pelean por meterse en la lista del Mundial 2026. Para ello, el amistoso de este viernes ante Venezuela resulta clave para el entrenador Lionel Scaloni.

La Albiceleste ya se despidió oficialmente de las Eliminatorias Sudamericanas, donde finalizó en la cima de la tabla de ubicaciones, y ahora sólo piensa en disputar amistosos y la Finalíssima para llegar afilada a la Copa del Mundo del año que viene. A falta de 10 meses, cada oportunidad para probar vale oro.

Por ese motivo, el entrenador Lionel Scaloni mandará al campo a un once inicial que mezcla titulares con suplentes, en un intento por ir dilucidando como está cada futbolista. Una de las principales ausencias en la formación se da en la zaga, donde no estará Nicolás Otamendi, lo que permitirá que el DT comience a probar alternativas para el debut en el Mundial.

Nico Paz Nico Paz fue la figura en el debut del Como en la Serie A y suma chances en la Selección Argentina de Lionel Scaloni En la línea media el que no saldrá desde el arranque es Lionel Messi. El capitán arrastra una gran acumulación de encuentros por la MLS, por lo que decidieron cuidarlo y que sume minutos desde el banco de los suplentes. Luego de darle chances a Franco Mastantuono, el que tendrá la oportunidad de demostrar su valía es Nicolás Paz, que será el creativo.

Enfrente estará Venezuela, que luchó durante todas las Eliminatorias para meterse en el Mundial pero perdió en casa en la última jornada y se quedó afuera de la pelea. Con el golpazo a la ilusión a cuestas, comienza una nueva era donde intentará dejar atrás el mal trago, apostando a crecer para el futuro a mediano y largo plazo.