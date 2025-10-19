La Selección Argentina pierde 2 a 0 frente a Marruecos en la final del Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub-20 pierde frente a Marruecos en la final del Mundial, que se está disputando en Santiago de Chile. El conjunto Albiceleste cae 2 a 0 mientras se juega el segundo tiempo. El equipo dirigido por Diego Placente sufrió un comienzo adverso en los primeros 2 y mostró serias dificultades para romper el sólido planteo defensivo de los africanos. Si bien en el complemento el seleccionado Nacional mostró un mayor control en el juego no ha logrado generar situaciones de peligro frente al arco rival.

E l conjunto marroquí abrió el marcador antes de los 11 minutos , y poco después amplió la diferencia con una aparición ofensiva de Othmane Maamma , quien aprovechó un desajuste defensivo en la zona de Julio Soler. El doblete fue obra de Yassir Zabiri, la gran figura de la primera parte.

Obligado por el desarrollo del encuentro, Placente hizo modificaciones tácticas antes del entretiempo: a los 33 minutos reemplazó a Valentino Acuña con Mateo Silvetti para desarmar la línea de cinco defensores y buscar mayor presencia ofensiva.

Silvetti, de hecho, protagonizó la jugada más clara para Argentina , aunque su remate ante el arquero Ibrahim Gomis terminó yéndose desviado. Sobre el final, Marruecos tuvo el tercero en sus pies, pero un despeje providencial de Juan Villalba sobre la línea evitó una diferencia aún mayor.

La Albiceleste deberá mejorar considerablemente en el complemento si quiere revertir el resultado y soñar con el título.

Los momentos claves

10 MINUTOS: ¡Marruecos pidió revisar una jugada por presunto penal!

El árbitro Maurizio Mariani, tras evaluar las imágenes durante algunos minutos cobró tiro libre por falta de Santino Barbi sobre Yassir Zabiri.

12 MINUTOS: Golazo de Marruecos!

Tiro libre en la línea del área grande. Con un remate impecable de zurda, Zabiri colocó el balón al ángulo y puso el 1 a 0. Y, por primera vez en el Mundial, la Selección Argentina está en desventaja.

28 MINUTOS: Gol Marruecos!

Otra vez Yassir Zabiri. Tras un contragolpe, Mamma desbordó por el lateral derecho y sacó un centro preciso para para Zabiri quien definió de zurda y estableció el 2 a 0.

Lo perdió

48 MINUTOS, apenas desviado!

Un gran contragolpe de la Argentina que inició Delgado y filtró un pase perfecto para Silvetti, que superó su marcador y quedó mano a mano con el arquero. Tras el remate el balón se fue apenas desviado. Fue la jugada más clara del conjunto Albiceleste.

Marruecos erró el tercero

50 MINUTOS, se lo perdió !

Mamma recibió en la izquierda, enganchó hacia adentro y definió de zurda, pero Villalba cerró muy bien cuando la pelota llevaba destino de gol.

Argentina va por el Séptimo título

En caso de quedarse con el tan ansiado triunfo, la Argentina conseguirá su séptimo título en un Mundial Sub 20 (ya lo ganó en 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007) y se afianzará como la selección más ganadora del certamen.

Marruecos, por su parte, sorprendió al terminar primera en el Grupo C que compartió con México, España y Brasil, para luego eliminar a Corra del Sur (2-1), Estados Unidos (3-1) y Francia (1-1 en el tiempo reglamentario y 5-4 en los penales) en los octavos, cuartos y semifinales, respectivamente.

Los marroquíes, que disputan un Mundial Sub 20 por cuarta ocasión en su historia, quieren convertirse en los segundos campeones africanos en la historia de la competición, luego de que lo consiguiera Ghana en 2009.

Las Formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalva, Julio Soler; Valentino Acuña, Milton Delgado; Maher Carrizo, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco. DT: Diego Placente

Marruecos: Gomis; Maamar, Baouf, Bakhty, Zahouani; Khalifi, Essadak, Gessime, Byar; Maamma y Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.

Estadio: Julio Martínez Prádanos

Árbitro: Maurizio Mariani

