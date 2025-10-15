La Selección Argentina le gana a Colombia y sueña con la final del Mundial Sub 20

ST: 32' García le sacó dos disparos complicados a Prestianni en la misma acción.
15-10-2025 21:30
ST: 26' ¡Gol de Argentina! Prestianni la armó y asistió a Silvetti, que con el arco entre ceja y ceja la mandó a guardar. 1 a 0
15-10-2025 21:27
ST: 23' Prestianni llegó hasta el fondo y tiró centro atrás, Silvetti entró de frente y sacó un remate alto
15-10-2025 21:17
ST: 13' En la continuidad de una pelota parada, Arizala cabeceó bombeado, y cuando se metía Barbi la descolgó con una espectacular volada
15-10-2025 21:13
ST: 9' Rentería probó de media distancia, Barbi dio rebote y Aristizábal remató. De milagro llegó Gorosito para enviarla al tiro de esquina
15-10-2025 21:11
ST: 6' Aristizábal encaró en una contra con espacios, y cuando remató se interpuso Villalba para mandarla al córner
15-10-2025 21:08
ST: 4' Silvetti se internó en el área en soledad tras pase de Prestianni, y sacó un disparo cruzado que se perdió por poco
15-10-2025 21:04
Comenzó el complemento
15-10-2025 20:47
Terminó el primer tiempo
15-10-2025 20:42
PT: 42' Arizabal se filtró por el medio, llegó hasta la puerta del área grande y remató de derecha apenas desviado
15-10-2025 20:37
PT: 37' Subiabre se juntó con Sarco, que remató obligando el rebote del arquero. En la continuidad no llegó de milagro Acuña
15-10-2025 20:22
PT: 21' Buena jugada de Argentina, Sarco habilitó a Prestianni que remató ancho
15-10-2025 20:20
PT: 19' Subiabre le pegó de afuera del área, a las manos del arquero
15-10-2025 20:08
PT: 8' Centro de Perea tras llegar hasta el fondo, cabezazo de Cachimbo y el arquero tapó
15-10-2025 20:00
Arrancó el partido
15-10-2025 19:44
Los once de Colombia:
image
15-10-2025 19:09
Confirmados los once de Argentina: Barbi; Gorosito, Ramírez, Pérez, Villalba, Soler; Delgado, Acuña; Prestianni, Subiabre, Sarco.
Ambos conjuntos salieron a disputar el encuentro con los dientes apretados, tomándolo con la seriedad e intensidad que requiere la semifinal de una Copa del Mundo. Por ese motivo, el trámite fue parejo y entretenido.
Diego Placente diagramó un 5-2-3 con Milton Delgado y Valentino Acuña compartiendo el eje, Prestianni, Sarco y Subiabre como tridente de ataque, más Dylan Gorosito y Julio Soler dando el equilibrio por los laterales.
Selección Argentina - Colombia Sub 20
Selección Argentina - Colombia, por el Mundial Sub 20
AFA
Colombia diagramó un entramado defensivo con mucha solidez, apostando a los arrestos individuales de sus rápidos futbolistas ofensivos. En ese sentido, el más peligroso fue Joel Canchimbo, aunque sobre 25 minutos tuvo que salir lesionado.
En cuanto a chances, la primera mitad tuvo una oportunidad para cada integrante del ataque argentino. Subiabre probó de afuera y encontró bien parado al arquero; Prestianni disparó apenas ancho; y Sarco obligó la estirada de Jordan García tras una buena conexión con el delantero de River.
En el complemento el esquema nacional cambió, y con el se rompió el trámite. El DT mandó al campo a Mateo Silvetti para armar doble nueve con Sarco, y a Tobías Andrada para reforzar el mediocampo.
Eso provocó que Argentina llegue a campo contrario en más ocasiones, y que Gianluca Prestianni creciera en el dominio del balón. El de Vélez encontró a un buen socio en Silvetti, a quien buscó un par de veces, hasta que el delantero terminó convirtiendo el merecido 1 a 0. Luego el 20 se dedicó a buscar su gol, con remates picantes que exigieron al portero.
El elenco Cafetero no se quedó atrás, y durante todo el segundo tiempo demostró todo su poderío. Las más claras fueron de Aristizábal, pero Villalba y a Gorosito salvaron la caída del arco. Arizala también generó la suya, con un cabezazo bombeado que Barbi sacó con una espectacular volada.
Formaciones de la Selección Argentina - Colombia:
Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre, Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
Colombia: Jordan García; Julián Bazán, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Elkin Rivero, Joel Romero, Kéner González, Joel Canchimbo; Emilio Aristizábal, Óscar Perea. DT: César Torres.
Datos del partido:
Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago de Chile.
Árbitro: Joao Pinheiro (Portugal)
Goles: ST: 26' Mateo Silvetti (A)
Cambios: PT: 36' J. Rentería por Canchimbo (C). ST: 00' M. Silvetti por Subiabre (A), 00' T. Andrada por (A), 29' R. Benítez por Rivero (C), 34' L. Landazuri por Bazán (C), S. Fernández por (A)
Incidencias: ST: 33' Expulsado Rentería por doble amarilla (C)
Minuto a minuto y estadísticas:
