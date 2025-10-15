La Selección Argentina le gana a Colombia y sueña con la final del Mundial Sub 20

La Selección Argentina enfrenta a su par de Colombia en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile por la semifinal del Mundial Sub 20 . El encuentro es transmitido por D Sports y Telefé, y podría marcar el regreso a la gran definición de la Albiceleste tras muchos años de ausencia.

Live Blog Post ST: 32' García le sacó dos disparos complicados a Prestianni en la misma acción.

Live Blog Post ST: 26' ¡Gol de Argentina! Prestianni la armó y asistió a Silvetti, que con el arco entre ceja y ceja la mandó a guardar. 1 a 0

Live Blog Post ST: 23' Prestianni llegó hasta el fondo y tiró centro atrás, Silvetti entró de frente y sacó un remate alto

Live Blog Post ST: 13' En la continuidad de una pelota parada, Arizala cabeceó bombeado, y cuando se metía Barbi la descolgó con una espectacular volada

Live Blog Post ST: 9' Rentería probó de media distancia, Barbi dio rebote y Aristizábal remató. De milagro llegó Gorosito para enviarla al tiro de esquina

Live Blog Post ST: 6' Aristizábal encaró en una contra con espacios, y cuando remató se interpuso Villalba para mandarla al córner

Live Blog Post ST: 4' Silvetti se internó en el área en soledad tras pase de Prestianni, y sacó un disparo cruzado que se perdió por poco

Live Blog Post Comenzó el complemento

Live Blog Post Terminó el primer tiempo

Live Blog Post PT: 42' Arizabal se filtró por el medio, llegó hasta la puerta del área grande y remató de derecha apenas desviado

Live Blog Post PT: 37' Subiabre se juntó con Sarco, que remató obligando el rebote del arquero. En la continuidad no llegó de milagro Acuña

Live Blog Post PT: 21' Buena jugada de Argentina, Sarco habilitó a Prestianni que remató ancho

Live Blog Post PT: 19' Subiabre le pegó de afuera del área, a las manos del arquero

Live Blog Post PT: 8' Centro de Perea tras llegar hasta el fondo, cabezazo de Cachimbo y el arquero tapó

Live Blog Post Arrancó el partido

Live Blog Post Los once de Colombia: image

Live Blog Post Confirmados los once de Argentina: Barbi; Gorosito, Ramírez, Pérez, Villalba, Soler; Delgado, Acuña; Prestianni, Subiabre, Sarco.

Ambos conjuntos salieron a disputar el encuentro con los dientes apretados, tomándolo con la seriedad e intensidad que requiere la semifinal de una Copa del Mundo. Por ese motivo, el trámite fue parejo y entretenido.