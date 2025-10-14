La Selección Argentina enfrenta a Puerto Rico en Miami

Luego de superar a Venezuela el pasado viernes, la
Selección Argentina de Fútbol se enfrenta a su par de Puerto Rico en el marco de un amistoso internacional, en el Chase Stadium de la ciudad estadounidense de Miami. El arbitraje está a cargo de Armando Villarreal.
14-10-2025 20:28
14-10-2025 20:22
Llegó Argentina al estadio:
14-10-2025 20:01
Los once de la Albiceleste: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; José López, Lionel Messi.
14-10-2025 19:59
Vestuario listo para Argentina - Puerto Rico:
Formaciones de la Selección Argentina - Puerto Rico: Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis MacAllister, Giovani Lo Celso; José López, Lionel Messi o Nicolás Paz. DT: Lionel Scaloni.
Puerto Rico: Sebastián Cutler; Nicolás Cardona, Gio Calderón, Sidney Paris, Darren Ríos; Beto Ydrach, Juan O’Neill, Alec Díaz; Steven Echevarría, Wilfredo Rivera y Jeremy De León. DT: Charlie Trout.
Datos del partido: Estadio: Chase Stadium, Miami, Estados Unidos
Árbitro: Armando Villarreal