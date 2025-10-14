vivo

La Selección Argentina enfrenta a Puerto Rico en Miami

Con Lionel Messi desde el arranque, la Albiceleste se mide con Puerto Rico en un amistoso disputado en el Chase Stadium de Miami.

Lionel Messi espera dar algunos pasos en el amistosos de este martes ante Puerto Rico
Los Andes
Por Redacción Deportes
Así va Puerto Rico:

image

Llegó Argentina al estadio:

image

Los once de la Albiceleste: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; José López, Lionel Messi.

Vestuario listo para Argentina - Puerto Rico:

Formaciones de la Selección Argentina - Puerto Rico:

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis MacAllister, Giovani Lo Celso; José López, Lionel Messi o Nicolás Paz. DT: Lionel Scaloni.

Puerto Rico: Sebastián Cutler; Nicolás Cardona, Gio Calderón, Sidney Paris, Darren Ríos; Beto Ydrach, Juan O’Neill, Alec Díaz; Steven Echevarría, Wilfredo Rivera y Jeremy De León. DT: Charlie Trout.

Datos del partido:

Estadio: Chase Stadium, Miami, Estados Unidos

Árbitro: Armando Villarreal

