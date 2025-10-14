La Selección Argentina derrota a Puerto Rico por 6-0 con una verdadera exhibición de juego colectivo

La Selección se mida a los Boricuas en el cierre de la fecha FIFA de octubre.
OP2QurVzm_720x0__1
Live Blog Post
14-10-2025 21:09
Formación de la Selección Argentina confirmada para enfrentar a Puerto Rico
Titulares
(23) Emiliano Martínez
(4) Gonzalo Montiel
(2) Leonardo Balerdi
(19) Nicolás Otamendi
(15) Nicolás González
(17) Giuliano Simeone
(7) Rodrigo De Paul
(20) Alexis Mac Allister
(11) Giovani Lo Celso
(10) Lionel Messi
(16) José Manuel López
Suplentes
(1) Facundo Cambeses
(12) Gerónimo Rulli
(3) Nicolás Tagliafico
(6) Marcos Senesi
(25) Lautaro Rivero
(26) Nahuel Molina
(5) Leandro Paredes
(14) Aníbal Moreno
(18) Nicolás Paz
(9) Julián Álvarez
(22) Lautaro Martínez
Entrenador: Lionel Scaloni
Live Blog Post
14-10-2025 20:28
Así va Puerto Rico:
image
Live Blog Post
14-10-2025 20:22
Llegó Argentina al estadio:
image
Live Blog Post
14-10-2025 20:01
Los once de la Albiceleste: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; José López, Lionel Messi.