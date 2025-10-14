vivo

La Selección Argentina derrota a Puerto Rico por 6-0 con una verdadera exhibición de juego colectivo

Con Lionel Messi desde el arranque, la Selección Argentina se mide con Puerto Rico en un amistoso disputado en el Chase Stadium de Miami.

La Selección Argentina se puso en ventaja rápidamente con goles de Mac Allister y Montiel.&nbsp;
Lionel Messi espera dar algunos pasos en el amistosos de este martes ante Puerto Rico
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes
ST 33': Gol de Argentina

Messi la filtró para Nico González, quien controló y no pudo definir ante la marca de la defensa. Quien sí pudo fue el Toro, que entró y solo tuvo que empujarla.

ST 18': Gol de Argentina

El remate cruzado de Nico González y gol de Echeverría en contra para el 4-0 de Argentina ante Puerto Rico.

Arrancó el segundo tiempo: Argentina 3 - Puerto Rico 0

Scaloni movió el banco en el entretiempo: Lautaro Rivero ingresó por Otamendi y Aníbal Moreno reemplazó a Gio Lo Celso.

PT 36': Gol de Argentina

Alexis Mac Allister pone a Argentina 3 a 0 frente a Puerto Rico.

PT 23': Gol de Argentina

Excelente asistencia de Lionel Messi, volea de Montiel y Argentina estampa el 2-0 ante Puerto Rico. Golazo.

PT13': Gol de Argentina

El gol de Alexis Mac Allister para el 1-0 de Argentina sobre Puerto Rico.

PT 7': Atajadón del Dibu Martínez

¡Argentina ya juega ante Puerto Rico!

La Selección se mida a los Boricuas en el cierre de la fecha FIFA de octubre.

Formación de la Selección Argentina confirmada para enfrentar a Puerto Rico

Titulares

  • (23) Emiliano Martínez
  • (4) Gonzalo Montiel
  • (2) Leonardo Balerdi
  • (19) Nicolás Otamendi
  • (15) Nicolás González
  • (17) Giuliano Simeone
  • (7) Rodrigo De Paul
  • (20) Alexis Mac Allister
  • (11) Giovani Lo Celso
  • (10) Lionel Messi
  • (16) José Manuel López

Suplentes

  • (1) Facundo Cambeses
  • (12) Gerónimo Rulli
  • (3) Nicolás Tagliafico
  • (6) Marcos Senesi
  • (25) Lautaro Rivero
  • (26) Nahuel Molina
  • (5) Leandro Paredes
  • (14) Aníbal Moreno
  • (18) Nicolás Paz
  • (9) Julián Álvarez
  • (22) Lautaro Martínez

Entrenador: Lionel Scaloni

Así va Puerto Rico:

Llegó Argentina al estadio:

Los once de la Albiceleste: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; José López, Lionel Messi.
Vestuario listo para Argentina - Puerto Rico:

Formaciones de la Selección Argentina - Puerto Rico:

Datos del partido:

Estadio: Chase Stadium, Miami, Estados Unidos

Árbitro: Armando Villarreal

