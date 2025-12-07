7 de diciembre de 2025 - 18:08

La Plata se paraliza con el clásico entre Gimnasia y Estudiantes: hora, TV, formaciones

El Lobo y el Pincha se cruzan por las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Será este lunes desde las 17 horas.

Gimnasia vs. Estudiantes de La Plata por la Liga Profesional

Los Andes | Redacción Deportes
Gimnasia y Estudiantes de La Plata se enfrentan en un clásico que promete ser inolvidable. Ambos quieren quedarse con el triunfo y la clasificación a la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Será este lunes desde las 17 horas en el estadio Juan Carmelo Zerillo. El encuentro contará con el arbitraje de Facundo Tello.

El plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata decidió no entrenar por deudas, a días del clásico con Estudiantes de La Plata por las semifinal del Torneo Clausura.

Liga Profesional: el plantel de Gimnasia no se entrenó por falta de pago a días del duelo con Estudiantes

El Lobo llega en su mejor momento del torneo, tras dejar en el camino a Barracas Central con un triunfo por 2 a 0 como visitante con goles de Manuel Panaro y Franco Torres, y acumula cinco victorias consecutivas que le permitieron soñar con volver a dar una vuelta olímpica luego de más de tres décadas, tras su última consagración en la Copa Centenario 1993.

En la previa, el cuerpo técnico interino, a cargo de Fernando Zaniratto, mantiene una sola duda en la formación entre Alejandro Piedrahíta y Jeremías Merlo, con cierta ventaja en la pelea para el futbolista colombiano. El resto del once no está en discusión.

El Pincha, en tanto, accedió a esta instancia luego de eliminar a Central Córdoba de Santiago del Estero por 1 a 0 como visitante, con gol de Tiago Palacios. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez jugó toda la fase eliminatoria fuera de casa por haber terminado octavo en el Grupo A, con 21 puntos, la misma cantidad que Banfield pero con peor diferencia de gol.

Santiago Ascacibar, figura de Estudiantes.

Respecto a lo futbolístico, Domínguez seguirá sin contar con Guido Carrillo por su suspensión, y probó variantes en ataque, aunque la idea es sostener a Facundo Farías como titular y repetir la base que eliminó a Central Córdoba, con Santiago Ascacibar y Ezequiel Piovi como eje en la mitad de la cancha.

Probables formaciones de Gimnasia vs. Estudiantes de La Plata:

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita o Jeremías Merlo; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Datos del partido:

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Lucas Novelli.

Hora: 17

TV: ESPN Premium y TNT Sports.

Minuto a minuto y estadísticas:

