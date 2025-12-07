La Plata se paraliza con el clásico entre Gimnasia y Estudiantes: hora, TV, formaciones

El Lobo y el Pincha se cruzan por las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Será este lunes desde las 17 horas.

Gimnasia y Estudiantes de La Plata se enfrentan en un clásico que promete ser inolvidable. Ambos quieren quedarse con el triunfo y la clasificación a la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Será este lunes desde las 17 horas en el estadio Juan Carmelo Zerillo. El encuentro contará con el arbitraje de Facundo Tello.

El Lobo llega en su mejor momento del torneo, tras dejar en el camino a Barracas Central con un triunfo por 2 a 0 como visitante con goles de Manuel Panaro y Franco Torres, y acumula cinco victorias consecutivas que le permitieron soñar con volver a dar una vuelta olímpica luego de más de tres décadas, tras su última consagración en la Copa Centenario 1993.

Unión de Santa Fe vs Gimnasia y Esgrima La Plata El Lobo se impone al Tatengue y con este triunfo se está metiendo en los cuartos de final. Gentileza. En la previa, el cuerpo técnico interino, a cargo de Fernando Zaniratto, mantiene una sola duda en la formación entre Alejandro Piedrahíta y Jeremías Merlo, con cierta ventaja en la pelea para el futbolista colombiano. El resto del once no está en discusión.

El Pincha, en tanto, accedió a esta instancia luego de eliminar a Central Córdoba de Santiago del Estero por 1 a 0 como visitante, con gol de Tiago Palacios. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez jugó toda la fase eliminatoria fuera de casa por haber terminado octavo en el Grupo A, con 21 puntos, la misma cantidad que Banfield pero con peor diferencia de gol.

santiascacibar97_533670747_18289224121253072_5369117862903297681_n Santiago Ascacibar, figura de Estudiantes. Respecto a lo futbolístico, Domínguez seguirá sin contar con Guido Carrillo por su suspensión, y probó variantes en ataque, aunque la idea es sostener a Facundo Farías como titular y repetir la base que eliminó a Central Córdoba, con Santiago Ascacibar y Ezequiel Piovi como eje en la mitad de la cancha.