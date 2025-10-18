vivo

La carrera de clasificación arrancó en la pista del circuito de Las Américas en Texas

Tras finalizar 14° en la Sprint, el piloto argentino de Alpine busca mejorar su performance de cara a la carrera principal

Fórmula 1. Franco Colapinto piloto nacional
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

¡Bienvenidos al minuto a minuto del segundo día de actividad en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 con la presencia de Franco Colapinto en Alpine!

En el primer turno se correrá la carrera Sprint, mientras que en el segundo se llevará adelante la clasificación para la carrera principal. A las 18.

Live Blog Post

¡A barajar y dar de nuevo!

Se reanuda la acción en pista luego de que los comisarios arreglaran las protecciones de la curva 6 y retiraran el Racing Bulls de Isack Hadjar. Quedan 14 minutos de actividad antes del cierre de la Q1. Todos los pilotos salieron rápidamente para marcar sus tiempos.

Live Blog Post

¡Bandera Roja!

Isack Hadjar perdió el control de su monoplaza y destrozó su Racing Bulls contra los muros del sector de las eses (curvas 3 a 6). Franco Colapinto y Pierre Gasly tuvieron que abordar su vuelta rápida.

Live Blog Post

Esteban Ocon (Haas) y los Alpinede Pierre Gasly y Franco Colapinto son los primeros en salir a la pista. Franco está con neumáticos blandos.

Live Blog Post
¡Apareció la luz verde y comenzó oficialmente la clasificación del Gran Premio de los Estados Unidos!
Live Blog Post
En minutos comenzará la clasificación para definir la grilla de salida del Gran Premio de los Estados Unidos
Live Blog Post

Verstappen el mejor en la carrera Sprint: ¡Gloria y Victoria!

El neerlandés de Red Bull dominó las 19 vueltas de la sesión y recortó notablemente las distancias en la punta del Campeonato de Pilotos tras el abandono de los dos McLaren, que sufrieron graves daños en un multitudinario accidente en la largada. George Russell (Mercedes) y Carlos Sainz (Williams) lo acompañaron en el podio. Franco Colapinto, que sufrió daños en el inicio, terminó en el 14° puesto.

La competición arrancó con un incidente múltiple en el que varios pilotos quedaron envueltos: Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Aston Martin), Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Lance Stroll (Aston Martin) e Isack Hadjar (Racing Bulls). Los dos McLaren y el español de Aston Martin abandonaron.

Colapinto recibió un toque de un Racing Bulls en el incidente y tuvo que ingresar a boxes para cambiar neumáticos. Pese a que pudo seguir en la competición, el argentino tuvo grandes dificultades para controlar su Alpine y quedó relegado en el último lugar. Gracias al choque entre Lance Stroll y Esteban Ocon, y una penalización a Oliver Bearman (Haas), el pilarense escaló dos posiciones para terminar 14°.

La actividad de la Fórmula 1 continuará este sábado desde las 18, con la sesión de clasificación general de cara a la carrera principal. El Gran Premio de los Estados Unidos, que contará con un total de 56 vueltas, dará inicio el domingo a las 16.

verstap
Fórmula 1. Max Verstappen hace de las suyas de nuevo en una carrera Sprint

Fórmula 1. Max Verstappen hace de las suyas de nuevo en una carrera Sprint

Live Blog Post

La carrera terminará detrás del auto de seguridad

El choque entre Stroll y Ocon dejó múltiples piezas en la pista y los comisarios no llegarán a limpiar a tiempo el asfalto.

Live Blog Post

¡Choque terrible entre Stroll y Ocon!

El canadiense de Aston Martin se golpeó con el francés de Haas en la primera curva. Safety Car en pista otra vez.

Live Blog Post

¡Verstappen huele el triunfo! en la vuelta 16

El Red Bull ya le sacó más de dos segundos a Russell. Hamilton intenta acercarse a Sainz en el último lugar del podio, mientras que Antonelli hace lo propio con Bearman por el octavo lugar. Colapinto sigue con dificultades y está a más de cuatro segundos del pelotón.

Live Blog Post

Verstappen se distancia de Russell en la vuelta 12

Luego de la maniobra en la que casi se tocan, el Red Bull le saca más de 1.8 segundos al Mercedes. Hamilton presiona a Sainz en el último lugar del podio.

Live Blog Post

¡Lucha entre las Ferraris!

Lewis Hamilton sorprendió a Charles Leclerc y le arrebató la cuarta posición.

Live Blog Post

Colapinto tiene problemas con su auto

Tras quedar envuelto en el accidente de la largada, el argentino no puede seguir el ritmo del pelotón trasero. Pierre Gasly se ubica en el 11° lugar.

Live Blog Post

Russell y Verstappen se pelean en la vuelta nueve

El Mercedes se tiró en la curva 12 y sacó de pista al Red Bull, que sigue liderando.

Live Blog Post

Verstappen tiene el control de la Cima en la vuelta ocho

El piloto de Red Bull maneja la punta, aunque Russell se mantiene en rango de DRS. Las Ferraris de Leclerc y Hamilton se ubican cuarta y quinta, respectivamente.

Live Blog Post

Se reanuda la carrera Sprint en Texas

El Safety Car se retiró de la pista y los pilotos retoman el ritmo de competición. Tras el accidente, George Russell y Carlos Sainz marchan por detrás de Max Verstappen.

Live Blog Post

Vuleta 4/19: El safity Car se mantendrá a pista

El choque multitudinario de la primera curva, en el que abandonaron Oscar Piastri, Lando Norris y Fernando Alonso, dejó el asfalto con muchas piezas sueltas.

Live Blog Post

Vuelta 2/19: Colapinto continuará en la pista

El argentino quedó envuelto en el accidente de la largada y recibió un golpe de un Racing Bulls. Luego de ingresar a boxes, el Alpine se mantendrá en competencia.

Live Blog Post

Vuelta 1/19: ¡Fuerte accidente entre los coches Mc Laren!

Franco Colapinto sufrió un golpe. Safety Car en pista.

Live Blog Post

¡Comenzó la vuelta previa con Verstappen a la cabeza!

Live Blog Post

¿Cuántos puntos reparte una carrera Sprint?

En una carrera sprint de Fórmula 1 se otorgan puntos a los ocho primeros clasificados. El ganador recibe ocho puntos, el segundo suma siete, el tercero obtiene seis y así sucesivamente hasta el octavo, que recibe un punto

Live Blog Post

¿Qué es una carrera Sprint?

Una carrera sprint en la Fórmula 1 es una competencia corta de aproximadamente 100 kilómetros, lo que representa cerca de un tercio de la distancia de un Gran Premio tradicional. Su duración ronda los 30 minutos y su objetivo es favorecer una carrera dinámica, con menos enfoque en la estrategia y más en la acción en pista, ya que no existen paradas obligatorias en boxes. Solo algunos circuitos seleccionados integran esta modalidad en el calendario, elegidos por su potencial para ofrecer adelantamientos. En estos eventos, los primeros ocho pilotos que cruzan la meta reciben puntos para el campeonato, otorgando así un incentivo adicional tanto para equipos como para corredores.

Live Blog Post

Los pilotos ultiman detalles en la grilla y en minutos comenzará la carrera Sprint del GP de los Estados Unidos

Te puede interesar

Lando Norris y Max Verstappen

Lando Norris dominó la práctica libre en Fórmula 1 y Franco Colapinto finalizó decimosexto

Por Gonzalo Tapia
El Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1

Cómo es el Circuito de las Américas de la Fórmula 1 y así fue la mejor vuelta de Franco Colapinto

Por Cristian Reta
Franco Colapinto fue comparado con Mick Schumacher

Ralf Schumacher defendió a su sobrino y dijo que Colapinto está entre los pilotos "claramente peores"

Por Cristian Reta