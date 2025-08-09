Independiente y River Plate igualan sin goles en Avellaneda

Independiente recibe a River Plate, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita comenzar a dejar atrás el muy flojo arranque de semestre.
09-08-2025 19:47
ST: 9' Colidio tocó para Galarza Fonda, que buscó con un disparo débil
09-08-2025 19:37
Empezó el complemento
09-08-2025 19:18
Final del primer tiempo
09-08-2025 19:09
PT: 40' Gran pase filtrado de Abaldo para el mano a mano de Mazzanti, que perdió ante Armani
09-08-2025 19:02
PT: 33' Cabral la gestó, y Abaldo remató a las manos de Armani
09-08-2025 18:33
PT: 4' Remate alto de Matías Galarza Fonda
09-08-2025 18:29
Empezó el partido
09-08-2025 17:53
Confirmado River para esta tarde:
image
09-08-2025 17:50
Los once del Rojo:
image
Minuto a minuto y estadísticas:
