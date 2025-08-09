vivo

Independiente y River Plate igualan sin goles en Avellaneda

Independiente de Avellaneda y River Plate chocan por la Liga Profesional en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

Independiente - River Plate, por Liga Profesional
Los Andes | Redacción Deportes
Independiente recibe a River Plate, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita comenzar a dejar atrás el muy flojo arranque de semestre.

ST: 9' Colidio tocó para Galarza Fonda, que buscó con un disparo débil

Empezó el complemento

Final del primer tiempo

PT: 40' Gran pase filtrado de Abaldo para el mano a mano de Mazzanti, que perdió ante Armani

PT: 33' Cabral la gestó, y Abaldo remató a las manos de Armani

PT: 4' Remate alto de Matías Galarza Fonda

Empezó el partido

Confirmado River para esta tarde:

image

Los once del Rojo:

image

