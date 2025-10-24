24 de octubre de 2025 - 22:22

Independiente Rivadavia y River Plate ya juegan en busca de la final de la Copa Argentina

En el Kempes cordobés chocan Independiente Rivadavia y River Plate, en busca del último boleto a la definición de la competencia.

River vs Independiente Rivadavia por Copa Argentina

River vs Independiente Rivadavia por Copa Argentina

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Marcelo Gallardo definió el once de River Plate

Marcelo Gallardo se la juega con el once inicial por Copa Argentina

Por Redacción Deportes
River Plate juega por Copa Argentina

River Plate quiere cortar una increíble mala racha por Copa Argentina

Por Redacción Deportes

El inicio muestra una propuesta audaz de la Lepra, que no da un paso atrás y busca desde la velocidad de Sebastián Villa. Hay una sana propuesta de pelota al piso, sin perder la paciencia ante un River que de momento no entra en sintonía.

El partido es entretenido, con un ida y vuelta constante, que expone el estilo de cada uno, pero siempre con la intención de mirar al arco rival.

El correr de los minutos empieza a posicionar a River en campo rival, con el exquisito pase entre líneas que ofrece Juan Fernando Quintero. El dominio empieza a ser millonario, porque los hombres mendocinos no encuentran la posición del enganche colombiano y de Nacho Fernández, quienes intercambian posición entrando y saliendo de la zona de conexión con los delanteros.

Sin embargo, no se traduce en opciones de cara a Ezequien Centurión. La defensa azul establece los límites con mucho coraje. De a poco el partido parece abrirse para salir con veloces contragolpes.

Independiente Rivadavia - Tigre, por Copa Argentina
Independiente Rivadavia - Tigre, por Copa Argentina

Independiente Rivadavia - Tigre, por Copa Argentina

Por ese motivo, el técnico Alfredo Berti hace rato que venía preparando el choque ante el Millonario. Lo pensó día y noche, y lo afronta con la tranquilidad de haberle podido dar descanso a una pieza clave: Sebastián Villa. El colombiano fue expulsado ante Godoy Cruz por la Liga Profesional, y no pudo jugar la pasada fecha ante Banfield. El mismo caso sufrió el volante Tomás Bottari.

El entrenador Millonario no quiere más sorpresas, y pone toda la carne al asador. Volvió Marcos Acuña a la titularidad, mientras que dudó toda la semana en torno a dos puestos. Uno es sobre la mitad de la cancha, Nacho Fernández se ganó un lugar. El otro es Sebastián Driussi, que le ganó la pulseada a Facundo Colidio.

River Plate
Santiago Lencina va desde el arranque ante la Lepra

Santiago Lencina va desde el arranque ante la Lepra

El que quedó descartado para ir de arranque es el mediocampista mendocino Enzo Pérez. Apenas recuperado de un profundo corte en la rodilla que lo marginó de los terrenos durante un mes, no estará entre los once de inicio.

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sebastián Villa es 100% de Independiente Rivadavia

La buena noticia para Independiente Rivadavia antes del choque con River Plate

Por Redacción Deportes
Bonifacio sacó pecho por Independiente Rivadavia

Bonifacio con pura confianza en Independiente Rivadavia: "Corremos con ventaja del hambre"

Por Redacción Deportes
Sebastián Villa fue absuelto por la justicia

Absolvieron a Sebastián Villa en la causa por abuso sexual que lo investigaba desde 2021

Por Redacción Deportes
copa argentina: la lepra y el millonario diagraman las formaciones para buscar la final

Copa Argentina: la Lepra y el Millonario diagraman las formaciones para buscar la final

Por Emanuel Cenci