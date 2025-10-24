Independiente Rivadavia y River Plate ya juegan en busca de la final de la Copa Argentina

La Copa Argentina tiene este viernes un partido trascendental para los dos elencos que buscan la final: Independiente Rivadavia busca dar el batacazo y ya enfrenta a River Plate , soñando con un capítulo de gloria para su historia azul. El Estadio Mario Alberto Kempes es testigo de un duelo de alto voltaje.

El inicio muestra una propuesta audaz de la Lepra, que no da un paso atrás y busca desde la velocidad de Sebastián Villa. Hay una sana propuesta de pelota al piso, sin perder la paciencia ante un River que de momento no entra en sintonía.

El partido es entretenido, con un ida y vuelta constante, que expone el estilo de cada uno, pero siempre con la intención de mirar al arco rival.

El correr de los minutos empieza a posicionar a River en campo rival, con el exquisito pase entre líneas que ofrece Juan Fernando Quintero. El dominio empieza a ser millonario, porque los hombres mendocinos no encuentran la posición del enganche colombiano y de Nacho Fernández, quienes intercambian posición entrando y saliendo de la zona de conexión con los delanteros.

Sin embargo, no se traduce en opciones de cara a Ezequien Centurión. La defensa azul establece los límites con mucho coraje. De a poco el partido parece abrirse para salir con veloces contragolpes.

Por ese motivo, el técnico Alfredo Berti hace rato que venía preparando el choque ante el Millonario. Lo pensó día y noche, y lo afronta con la tranquilidad de haberle podido dar descanso a una pieza clave: Sebastián Villa. El colombiano fue expulsado ante Godoy Cruz por la Liga Profesional, y no pudo jugar la pasada fecha ante Banfield. El mismo caso sufrió el volante Tomás Bottari.

El entrenador Millonario no quiere más sorpresas, y pone toda la carne al asador. Volvió Marcos Acuña a la titularidad, mientras que dudó toda la semana en torno a dos puestos. Uno es sobre la mitad de la cancha, Nacho Fernández se ganó un lugar. El otro es Sebastián Driussi, que le ganó la pulseada a Facundo Colidio.

Santiago Lencina va desde el arranque ante la Lepra

El que quedó descartado para ir de arranque es el mediocampista mendocino Enzo Pérez. Apenas recuperado de un profundo corte en la rodilla que lo marginó de los terrenos durante un mes, no estará entre los once de inicio.

