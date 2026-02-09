Independiente Rivadavia y Estudiantes empatan sin goles en Río Cuarto

En el estadio Antonio Candini, Estudiantes de Río Cuarto e Independiente Rivadavia igualan sin goles, tras la finalización del primer tiempo, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional.

Un duelo de dos rivales con realidades muy diferentes tienen el León , en su primer año en Primera División después de 40 años y, el equipo dirigido por Alfredo Berti, los Azules . Es que por un lado la Lepra con un triunfo puedo hacer historia en su tercera temporada en la Liga Profesional, porque puede sumar su cuarto triunfo consecutivo que lo dejaría con el puntaje ideal en en solitario en la tabla.

Mientras que, el Celeste de Río Cuarto está en el fondo de la tabla y solo ha sumado un punto en el torneo y busca al menos frente al conjunto del Parque no perder en condición de local.

A los 4 minutos, un remate de Elordi desde fuera del área terminó casi como un pase para Leonard Costa, quien, de media vuelta, disparó con su pierna derecha y el balón se estrelló contra el poste derecho del arquero Renzo Bacchia, luego de que este lo desviara con la mano.

A los 16 minutos, tras una jugada personal, Martín Garneron e dejó en el camino a varios rivales y encaró hacia el centro de la medialuna del área grande, desde donde sacó un fuerte remate que se fue apenas por encima del travesaño del arco defendido por Nicolás Bolcatto.

A los 24 minutos, Elordi habilitó por el sector derecho a Villa, quien eludió a su marcador y envió un centro perfecto para Sartori. El delantero cabeceó completamente solo, pero Renzo Bacchia respondió de manera espectacular y desvió el balón al córner.

A los 26 minutos, tiro libre desde el sector derecho que remató el colombiano Sebastián Villa, el balón se estrelló contra el palo derecho de Bracchia.

A los 33 minutos, tras un centro pasado de Martín Garnerone, el balón le quedó cerca del área chica a Tobías Ostchega, el ex Independiente. Logró pegarle de zurda, y el remate se fue cerca del primer palo de Bolcato. Fue la más clara de Estudiantes.

A los 43 minutos, Matías Fernández, el motor de Independiente, envió un centro desde la derecha al medio del área. Elordi no logró conectar con precisión y la pelota se fue por encima del travesaño, frente a la mirada del arquero local.

image

Alfredo Berti Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia Ramiro Gómez

El León, de regreso a la elite tras 40 años

El escenario es muy distinto para Estudiantes (RC). El equipo dirigido por Iván Delfino atraviesa el lógico y exigente proceso de adaptación a la máxima categoría tras cuatro décadas fuera de la élite. Apenas suma un punto en el torneo, producto del empate sin goles ante Argentinos Juniors, y viene de caer 2 a 1 frente a Banfield, resultado que profundizó las dudas en este inicio de temporada.

En ese contexto, la localía y la jerarquía individual aparecen como las principales cartas del León para intentar torcer el rumbo. La llegada de Ramón “Wanchope” Ábila busca aportar experiencia y peso ofensivo a un plantel con escaso rodaje en Primera División, en una noche que promete ser especial para el público riocuartense.

image Estudiantes de Río Cuarto vs Independiente Rivadavia: Seyko Studer y Victorio Ramis en su llegada a Córdoba. @CSIRoficial

El equipo del Gringo, imparable

La Lepra, reforzado además por el regreso de Sebastián Villa, intentará imponer su solidez y prolongar su racha positiva para seguir en lo más alto de la tabla. Estudiantes, en cambio, necesita sumar con urgencia para comenzar a despegar del fondo y afianzarse en la categoría.

El fútbol de Primera vuelve a decir presente en Río Cuarto, con un duelo que enfrenta realidades opuestas pero la misma necesidad de competir al máximo.

Huracán - Independiente Rivadavia Huracán - Independiente Rivadavia CSIR

Las formaciones

Estudiantes (RC): Renzo Bacchia; Tomás Olmos, Sergio Ojeda, Juan Antonini, Tobías Ostchega, Martín Garnerone, Matías Valenti, Siro Rosané, Francisco Romero, Tomás González, Mateo Bajamich. DT: Iván Delfino.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Sheyko Studer, Alejo Osella, Leonard Costa, Tomás Bottari; Iván Villalba, José Florentín, Matías Fernández, Juan Manuel Elordi; Fabrizio Sartori, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Datos de Estudiantes Río Cuarto vs Independiente Rivadavia

Estadio: Antonio Candini

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Salomé Di Iorio

Minuto a minuto de Estudiantes de Río Cuarto vs Independiente Rivadavia