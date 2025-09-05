vivo

Independiente Rivadavia quiere seguir con vida en la Copa Argentina ante Tigre

Independiente Rivadavia y Tigre se miden por los cuartos de final de la Copa Argentina en busca de un lugar en semifinales en Rosario.

Independiente Rivadavia sueña con meterse en semifinales de la Copa Argentina.&nbsp;
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes
Live Blog Post

Formaciones de los equipos confirmadas:

image

Minuto a minuto y estadisticas

Embed

Te puede interesar

Fabrizio Sartori, autor del primer gol de Independiente Rivadavia.   

Liga Profesional: Independiente Rivadavia ganó un partidazo y se metió en zona de copas

Por Sergio Faria
El arquero azul fue pieza clave en el triunfo de la Lepra frente al Bicho en el Parque y se ganó una de las mayores ovaciones de la hinchada.

Liga Profesional: Ezequiel Centurión, el pilar de Independiente Rivadavia en la victoria frente a Argentinos

Por Sergio Faria
Por los cuartos de final de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia sueña con vencer a Tigre y meterse en las semifinales. 

Copa Argentina: cómo comprar las entradas para el duelo entre Independiente Rivadavia y Tigre en Rosario

Por Redacción Deportes